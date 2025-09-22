Росіяни скаржаться, що в Криму під атаку дронів потрапив 5-зірковий пансіонат "Форос Терлецький". Цікаво, що тут полюбляли відпочивати кремлівські можновладці, зокрема й російський диктатор Володимир Путін.

Варто розуміти, що мовиться не лише про будинки, але й ресторани, цілий відпочинковий комплекс. Як зауважив в ефірі 24 Каналу голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, військовий експерт Іван Тимочко, було повідомлення від росіян, що там прийматимуть “поважних гостей”.

Місце, де відпочивала кремлівська "еліта"

Важливо, що дрони змогли обійти російську ППО, хоча Крим максимально насичений системами протиповітряної оборони. Кажуть, що він поступається тільки Москві, або й навіть захищений нарівні зі столицею.

Прильоти в окупованому півострові відбуваються стабільно, там постійно знищуються не тільки елітні ресторани, де відпочиває військово-політичне керівництво, але й аеродроми, склади зброї, місця накопичення особового складу.

В інформаційному сенсі удар по "Форосу" є дуже важливим. Зараз про це всі говорять, всі знають який пієтет має Путін до Криму, як він пишався окупацією півострова, які публічні виступи там влаштовував,

– підкреслив Іван Тимочко.

Також не треба забувати, що у Криму є низка інших дач Путіна. Тому атака може суттєво вплинути на представників так званої "еліти", які любили там збиратися. Крім цього, важливо дізнатися, хто саме відпочивав у санаторії в момент удару. Цілком можливо, що там були політики, військові, серйозні командири.

Звісно, противник намагатиметься приховати цю інформацію, особливо про втрати. Але з часом ми точно дізнаємось детальну інформацію про те, хто з "російської еліти" постраждав. Навряд чи тепер хтось думатиме, що дачі на "Форосі" є захищеним та недоторканим місцем.

"Можливо, там збиралися люди, які відповідали за наступальні дії на материковій частині території України. З часом ми про це зізнаємося, але сам факт того, що до події звернена вся увага, свідчить про те, що влучили у щось дуже серйозне", – підсумував Іван Тимочко.

Останні влучання у Криму: що відомо?