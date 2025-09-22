Влучили у щось дуже серйозне, – військовий експерт про удар по санаторію "Форос" у Криму
- Дрони, ймовірно, вразили пансіонат "Форос Терлецький" у Криму, де відпочивали російські чиновники.
- Атака може вплинути на представників російської еліти, яка часто збиралася у Криму, але важливо дізнатися, хто саме перебував там під час удару.
Росіяни скаржаться, що в Криму під атаку дронів потрапив 5-зірковий пансіонат "Форос Терлецький". Цікаво, що тут полюбляли відпочивати кремлівські можновладці, зокрема й російський диктатор Володимир Путін.
Варто розуміти, що мовиться не лише про будинки, але й ресторани, цілий відпочинковий комплекс. Як зауважив в ефірі 24 Каналу голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, військовий експерт Іван Тимочко, було повідомлення від росіян, що там прийматимуть “поважних гостей”.
Читайте також Вперше в історії: "Примари" ГУР у Криму спалили ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка"
Місце, де відпочивала кремлівська "еліта"
Важливо, що дрони змогли обійти російську ППО, хоча Крим максимально насичений системами протиповітряної оборони. Кажуть, що він поступається тільки Москві, або й навіть захищений нарівні зі столицею.
Прильоти в окупованому півострові відбуваються стабільно, там постійно знищуються не тільки елітні ресторани, де відпочиває військово-політичне керівництво, але й аеродроми, склади зброї, місця накопичення особового складу.
В інформаційному сенсі удар по "Форосу" є дуже важливим. Зараз про це всі говорять, всі знають який пієтет має Путін до Криму, як він пишався окупацією півострова, які публічні виступи там влаштовував,
– підкреслив Іван Тимочко.
Також не треба забувати, що у Криму є низка інших дач Путіна. Тому атака може суттєво вплинути на представників так званої "еліти", які любили там збиратися. Крім цього, важливо дізнатися, хто саме відпочивав у санаторії в момент удару. Цілком можливо, що там були політики, військові, серйозні командири.
Звісно, противник намагатиметься приховати цю інформацію, особливо про втрати. Але з часом ми точно дізнаємось детальну інформацію про те, хто з "російської еліти" постраждав. Навряд чи тепер хтось думатиме, що дачі на "Форосі" є захищеним та недоторканим місцем.
"Можливо, там збиралися люди, які відповідали за наступальні дії на материковій частині території України. З часом ми про це зізнаємося, але сам факт того, що до події звернена вся увага, свідчить про те, що влучили у щось дуже серйозне", – підсумував Іван Тимочко.
Останні влучання у Криму: що відомо?
- Про те, що 21 вересня в окупованому Криму було гучно першими написали російські воєнкори. Згодом стало відомо, що мовиться про елітний пансіонат "Форос Терлецький". Цікаво, що в цей день адміністрація попереджала, що заклад закриють для "спецобслуговування", Раніше там любили відпочивати російські військові та партійна еліта.
- Крім цього вибухи лунали біля Євпаторії та Феодосії. Окупанти скаржились, що тривога також є у низці інших міст Криму. Пізніше вороже міноборони повідомило, що нібито збило 6 українських дронів.
- У Севастополі вдалося атакувати 184 науково-дослідну експериментальну базу. Вона відповідала за координацію між кораблями, авіацією, підрозділами Чорноморського флоту. Є підтвердження, що ураження російського логістичного вузла було успішним.