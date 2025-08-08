Днем 8 августа громкие взрывы всколыхнули оккупированный россиянами Мелитополь. Ранее в регионе была объявлена ракетная опасность.

После 12:00 жители Мелитополя в местных пабликах начали жаловаться на сильные взрывы. За последние полчаса после объявления ракетной опасности в городе слышали серию взрывов, передает 24 Канал со ссылкой на Петра Андрющенко, руководителя Центра изучения оккупации.

Что известно о взрывах в Мелитополе?

По словам Андрющенко, после взрывов в значительной части города исчезло электроснабжение. Также он поделился скриншотом сообщений, где жители Мелитополя рассказывают о том, что произошло.

В Мелитополе были взрывы / Скриншот

К слову, недавно в Мелитополе взорвали микроавтобус, в результате чего были ликвидированы 5 бойцов подразделения "Ахмат". Также уничтожен мобильный комплекс РЭБ.

Напомним, что днем 8 августа дроны атаковали южные области России. В частности, тревогу объявили в Сочи, Адлере, Туапсе, а также в Брянской, Владимирской, Нижегородской, Рязанской областях.