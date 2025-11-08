Укр Рус
24 Канал Новости Украины Взрывы в Николаеве: город атаковали ударные БпЛА
8 ноября, 02:36
2

Взрывы в Николаеве: город атаковали ударные БпЛА

Олесь Друкач
Основные тезисы
  • В Николаеве ночью 8 ноября прозвучала серия взрывов в результате атаки российских ударных беспилотников.
  • Создали угрозу около десяти дронов, а перед этим оккупанты запускали баллистические ракеты на другие регионы.

Серия громких взрывов прогремела в Николаеве ночью 8 ноября. Российская армия атаковала регион беспилотниками.

Об этом информирует Суспільне. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Важная информация В Киеве и ряде областей ввели срочные отключения света

Атака на Николаев 8 ноября: что известно?

Воздушная тревога в Николаевской области ночью 8 ноября продолжалась с 00:49. После 2 ночи в регион залетели ударные БпЛА врага и полетели в сторону Николаева.

От мониторов и местных СМИ стало известно, что беспилотники российской армии привели к взрывам в Николаеве. Пишут, что угрозу создавали около десяти дронов.

Перед этим оккупанты запускали с юга баллистику, удары пришлись на Днепр, Запорожскую область и другие регионы.

Заметьте, оперативно о воздушных тревогах, ракетную угрозу или от ударных БпЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграме 24 Канала.

Где еще раздавались взрывы этой ночью?

  • Много взрывов было в Днепре, регион атаковали дроны и баллистика. Произошло попадание дрона в многоэтажку, есть и другие последствия.
  • Также в Харькове произошло несколько взрывов. Россияне атаковали баллистическими ракетами С-300 и "Шахедами".
  • Звуки взрывов слышно было также в Сумах, Киеве и области, на Полтавщине и в Запорожской области.