Взрывы в Николаеве: город атаковали ударные БпЛА

Серия громких взрывов прогремела в Николаеве ночью 8 ноября. Российская армия атаковала регион беспилотниками.

Об этом информирует Суспільне. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Атака на Николаев 8 ноября: что известно?

Воздушная тревога в Николаевской области ночью 8 ноября продолжалась с 00:49. После 2 ночи в регион залетели ударные БпЛА врага и полетели в сторону Николаева.

От мониторов и местных СМИ стало известно, что беспилотники российской армии привели к взрывам в Николаеве. Пишут, что угрозу создавали около десяти дронов.

Перед этим оккупанты запускали с юга баллистику, удары пришлись на Днепр, Запорожскую область и другие регионы.

