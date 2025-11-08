Взрывы в Николаеве: город атаковали ударные БпЛА
- В Николаеве ночью 8 ноября прозвучала серия взрывов в результате атаки российских ударных беспилотников.
- Создали угрозу около десяти дронов, а перед этим оккупанты запускали баллистические ракеты на другие регионы.
Серия громких взрывов прогремела в Николаеве ночью 8 ноября. Российская армия атаковала регион беспилотниками.
Об этом информирует Суспільне. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.
Атака на Николаев 8 ноября: что известно?
Воздушная тревога в Николаевской области ночью 8 ноября продолжалась с 00:49. После 2 ночи в регион залетели ударные БпЛА врага и полетели в сторону Николаева.
От мониторов и местных СМИ стало известно, что беспилотники российской армии привели к взрывам в Николаеве. Пишут, что угрозу создавали около десяти дронов.
Перед этим оккупанты запускали с юга баллистику, удары пришлись на Днепр, Запорожскую область и другие регионы.
Где еще раздавались взрывы этой ночью?
- Много взрывов было в Днепре, регион атаковали дроны и баллистика. Произошло попадание дрона в многоэтажку, есть и другие последствия.
- Также в Харькове произошло несколько взрывов. Россияне атаковали баллистическими ракетами С-300 и "Шахедами".
- Звуки взрывов слышно было также в Сумах, Киеве и области, на Полтавщине и в Запорожской области.