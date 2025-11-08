Вибухи у Миколаєві: місто атакували ударні БпЛА

Серія гучних вибухів пролунала у Миколаєві вночі 8 листопада. Російська армія атакувала регіон безпілотниками.

Про це інформує Суспільне.

Атака на Миколаїв 8 листопада: що відомо?

Повітряна тривога у Миколаївській області уночі 8 листопада тривала з о 00:49. Після 2 ночі до регіону залетіли ударні БпЛА ворога та полетіли у бік Миколаєва.

Від моніторів та місцевих ЗМІ стало відомо, що безпілотники російської армії призвели до вибухів у Миколаєві. Пишуть, що загрозу створювали близько десяти дронів.

Перед цим окупанти запускали з півдня балістику, удари припали на Дніпро, Запорізьку область та інші регіони.

Після 3 ранку Миколаївська ОВА написала, що станом на зараз – без постраждалих. Раніше місцеві спільноти писали про пожежу у місті після атаки.

Де ще лунали вибухи цієї ночі?