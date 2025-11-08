Укр Рус
Вибухи у Миколаєві: місто атакували ударні БпЛА
8 листопада, 02:36
2

Вибухи у Миколаєві: місто атакували ударні БпЛА

Олесь Друкач
Основні тези
  • У Миколаєві вночі 8 листопада пролунала серія вибухів внаслідок атаки російських ударних безпілотників.
  • Створили загрозу близько десяти дронів, а перед цим окупанти запускали балістичні ракети на інші регіони.

Серія гучних вибухів пролунала у Миколаєві вночі 8 листопада. Російська армія атакувала регіон безпілотниками.

Про це інформує Суспільне. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Атака на Миколаїв 8 листопада: що відомо? 

Повітряна тривога у Миколаївській області уночі 8 листопада тривала з о 00:49. Після 2 ночі до регіону залетіли ударні БпЛА ворога та полетіли у бік Миколаєва. 

Від моніторів та місцевих ЗМІ стало відомо, що  безпілотники російської армії призвели до вибухів у Миколаєві. Пишуть, що загрозу створювали близько десяти дронів. 

Перед цим окупанти запускали з півдня балістику, удари припали на Дніпро, Запорізьку область та інші регіони.

Після 3 ранку Миколаївська ОВА написала, що станом на зараз – без постраждалих. Раніше місцеві спільноти писали про пожежу у місті після атаки.

Де ще лунали вибухи цієї ночі? 

  • Багато вибухів було у Дніпрі, регіон атакували дрони та балістика. Сталося влучання дрона у багатоповерхівку, є й інші наслідки.
  • Також у Харкові сталося кілька вибухів. Росіяни атакували балістичними ракетами С-300 та "Шахедами".
  • Звуки вибухів чутно було також у Сумах, Києві та області, на Полтавщині та у Запорізькій області.