Про це інформує Суспільне. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
Атака на Миколаїв 8 листопада: що відомо?
Повітряна тривога у Миколаївській області уночі 8 листопада тривала з о 00:49. Після 2 ночі до регіону залетіли ударні БпЛА ворога та полетіли у бік Миколаєва.
Від моніторів та місцевих ЗМІ стало відомо, що безпілотники російської армії призвели до вибухів у Миколаєві. Пишуть, що загрозу створювали близько десяти дронів.
Перед цим окупанти запускали з півдня балістику, удари припали на Дніпро, Запорізьку область та інші регіони.
Де ще лунали вибухи цієї ночі?
- Багато вибухів було у Дніпрі, регіон атакували дрони та балістика. Сталося влучання дрона у багатоповерхівку, є й інші наслідки.
- Також у Харкові сталося кілька вибухів. Росіяни атакували балістичними ракетами С-300 та "Шахедами".
- Звуки вибухів чутно було також у Сумах, Києві та області, на Полтавщині та у Запорізькій області.