Одесскую область атаковали ночью 8 августа беспилотники российской армии. В Одессе прогремели взрывы.

Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Хронология атаки В ряде областей – тревога: Россия снова атакует "Шахедами"

Воздушная атака на Одессу 8 августа: что известно?

Воздушную тревогу в Одессе и Одесской области объявили ночью 8 августа в 02:16. Из сообщений мониторов стало известно, что в Черном море накопилось более десятка ударных БпЛА врага.

Впоследствии Воздушные силы сообщили, что к Одессе приближаются беспилотники российской армии. Городской голова Одессы Геннадий Труханов написал о взрывах, которые слышно в Одессе.

Начала работу противовоздушная оборона. Добавим, что перед этим оккупанты атаковали с воздуха Киевскую область, и уже известно о последствиях в Бучанском районе.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и опасности для различных областей Украины, о взрывах и информацию властей об их последствиях читайте в нашем телеграме.