Укр Рус
24 Канал Новини України Вибухи в Одесі – на місто налітають БпЛА ворога
8 серпня, 02:24
1

Вибухи в Одесі – на місто налітають БпЛА ворога

Олесь Друкач
Основні тези
  • Російські безпілотники атакували Одеську область вночі 8 серпня, спричинивши вибухи в Одесі.
  • Міський голова Одеси Геннадій Труханов підтвердив це, місцеві чують також роботу Протиповітряної оборони.

Одеську область атакували вночі 8 серпня безпілотники російської армії. В Одесі пролунали вибухи.

Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки У низці областей – тривога: Росія знову атакує "Шахедами" 

Повітряна атака на Одесу 8 серпня: що відомо?

Повітряну тривогу в Одесі та Одеській області оголосили вночі 8 серпня о 02:16. З повідомлень моніторів стало відомо, що в Чорному морі накопичилося понад десяток ударних БпЛА ворога.

Згодом Повітряні сили повідомили, що до Одеси наближаються безпілотники російської армії. Міський голова Одеси Геннадій Труханов написав про вибухи, які чутно в Одесі.

Почала роботу Протиповітряна оборона. Додамо, що перед цим окупанти атакували з повітря Київську область, і вже відомо про наслідки у Бучанському районі.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й небезпеку для різних областей України, про вибухи та інформацію влади про їхні наслідки читайте у нашому телеграмі.