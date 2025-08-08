Одеську область атакували вночі 8 серпня безпілотники російської армії. В Одесі пролунали вибухи.

Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки У низці областей – тривога: Росія знову атакує "Шахедами"

Повітряна атака на Одесу 8 серпня: що відомо?

Повітряну тривогу в Одесі та Одеській області оголосили вночі 8 серпня о 02:16. З повідомлень моніторів стало відомо, що в Чорному морі накопичилося понад десяток ударних БпЛА ворога.

Згодом Повітряні сили повідомили, що до Одеси наближаються безпілотники російської армії. Міський голова Одеси Геннадій Труханов написав про вибухи, які чутно в Одесі.

Почала роботу Протиповітряна оборона. Додамо, що перед цим окупанти атакували з повітря Київську область, і вже відомо про наслідки у Бучанському районі.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й небезпеку для різних областей України, про вибухи та інформацію влади про їхні наслідки читайте у нашому телеграмі.