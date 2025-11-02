Одесская область ночью оказалась под атакой: на автостоянке вспыхнули грузовики, погибли люди

Под прицелом российской армии ночью 2 ноября в очередной раз оказалась Одесская область. Враг направил на регион беспилотники, в результате чего есть попадания.

К сожалению, есть информация о погибших. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС и Олега Кипера, главу ОВА.

Какие последствия атаки на Одесскую область?

Российские захватчики ночью 2 ноября снова атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области.

В результате попаданий вспыхнул пожар на автостоянке с грузовыми автомобилями, которую спасатели оперативно ликвидировали,

– информировали в ГСЧС.

Глава ОГА уточнил, что в результате удара вспыхнули 5 грузовых автомобилей. Предварительно, погибли 2 человека, еще один человек пострадал.

Сейчас на месте работает полиция и документирует очередное военное преступление врага против гражданского населения Одесской области.

Вскоре глава ОВА сообщил, что личности тех, кто погиб в результате вражеского удара, пока устанавливаются.

По состоянию на 8:17 стало известно еще о 2 пострадавших. Согласно данным, одного пострадавшего госпитализировали, ему оказывают необходимую помощь. Он получил термические ожоги пламенем. Состояние пострадавшего оценивают как средней тяжести.

В прокуратуре уточнили, что под прицел врага оказался Измаильский район. Так, в результате атаки погибло 2 человека, еще 3 пострадали. Известно, что 42-летнего мужчину доставили в больницу. Двум другим пострадавшим, 42-летнему и 48-летнему мужчине, оказали медицинскую помощь на месте.

Последствия атаки в Одесской области / Фото ГСЧС, Олега Кипера, прокуратуры

Вражеские атаки по Украине: последние новости