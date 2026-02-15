Укр Рус
15 февраля, 00:24
2

Сочи не спит: в город пожаловали неизвестные дроны и "хлопок"

София Рожик
Основные тезисы
  • Неизвестные дроны атаковали российское Сочи в ночь на 15 февраля, раздавались взрывы.
  • На фоне атаки введены временные ограничения на работу аэропортов Сочи и Геленджика; также есть предположение об атаке на порт.

Неизвестные дроны атакуют российское Сочи в ночь на 15 февраля. Местные активно делятся кадрами, которые демонстрируют ситуацию в городе.

Об этом пишет 24 Канал.

Что известно об атаке на Сочи?

Россияне начали жаловаться на атаку незадолго до полуночи.

На опубликованных в сети кадрах видно огромный клуб дым. Также в городе раздается сирена и громкие взрывы.

Ситуация в Сочи: смотрите видео

 

 

Российские телеграмм-каналы предполагают, что мог быть атакован порт.

На фоне атаки введены временные ограничения на работу аэропортов Сочи и Геленджика.

Взрывы в Сочи: смотрите видео

 

 

Кроме того, утверждается, что неизвестные дроны также атакуют Краснодарский край и временно оккупированный Крым.

Взрывы в России: последние новости

  • Дроны СБУ поразили Ухтинский НПЗ в 1750 километрах от Украины. Это новый рекорд дальности – 1750 километров.

  • Под Волгоградом был поражен крупный арсенал хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения. Из-за этого даже объявляли эвакуацию поселка Котлубань.

  • Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан отметил 24 Каналу, что атаку осуществили ракетами. Впоследствии в Генштабе подтвердили, что летели "Фламинго".