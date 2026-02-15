Сочи не спит: в город пожаловали неизвестные дроны и "хлопок"

Неизвестные дроны атакуют российское Сочи в ночь на 15 февраля. Местные активно делятся кадрами, которые демонстрируют ситуацию в городе.

Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Оставит всю Россию без света: в какую одну точку нужно ударить Силам обороны

Что известно об атаке на Сочи?

Россияне начали жаловаться на атаку незадолго до полуночи.

На опубликованных в сети кадрах видно огромный клуб дым. Также в городе раздается сирена и громкие взрывы.

Ситуация в Сочи: смотрите видео

Ситуация в Сочи: смотрите видео

Российские телеграмм-каналы предполагают, что мог быть атакован порт.

На фоне атаки введены временные ограничения на работу аэропортов Сочи и Геленджика.

Взрывы в Сочи: смотрите видео

Кроме того, утверждается, что неизвестные дроны также атакуют Краснодарский край и временно оккупированный Крым.

Взрывы в России: последние новости