Сочи не спит: в город пожаловали неизвестные дроны и "хлопок"
- Неизвестные дроны атаковали российское Сочи в ночь на 15 февраля, раздавались взрывы.
- На фоне атаки введены временные ограничения на работу аэропортов Сочи и Геленджика; также есть предположение об атаке на порт.
Неизвестные дроны атакуют российское Сочи в ночь на 15 февраля. Местные активно делятся кадрами, которые демонстрируют ситуацию в городе.
Об этом пишет 24 Канал.
Смотрите также Оставит всю Россию без света: в какую одну точку нужно ударить Силам обороны
Что известно об атаке на Сочи?
Россияне начали жаловаться на атаку незадолго до полуночи.
На опубликованных в сети кадрах видно огромный клуб дым. Также в городе раздается сирена и громкие взрывы.
Ситуация в Сочи: смотрите видео
Ситуация в Сочи: смотрите видео
Российские телеграмм-каналы предполагают, что мог быть атакован порт.
На фоне атаки введены временные ограничения на работу аэропортов Сочи и Геленджика.
Взрывы в Сочи: смотрите видео
Кроме того, утверждается, что неизвестные дроны также атакуют Краснодарский край и временно оккупированный Крым.
Взрывы в России: последние новости
Дроны СБУ поразили Ухтинский НПЗ в 1750 километрах от Украины. Это новый рекорд дальности – 1750 километров.
Под Волгоградом был поражен крупный арсенал хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения. Из-за этого даже объявляли эвакуацию поселка Котлубань.
Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан отметил 24 Каналу, что атаку осуществили ракетами. Впоследствии в Генштабе подтвердили, что летели "Фламинго".