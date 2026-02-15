Укр Рус
24 Канал Новини світу Сочі не спить: у місто завітали невідомі дрони та "бавовна"
15 лютого, 00:24
2

Сочі не спить: у місто завітали невідомі дрони та "бавовна"

Софія Рожик
Основні тези
  • Невідомі дрони атакували російське Сочі в ніч на 15 лютого, лунали вибухи.
  • На тлі атаки введено тимчасові обмеження на роботу аеропортів Сочі та Геленджика; також є припущення про атаку на порт.

Невідомі дрони атакують російське Сочі у ніч на 15 лютого. Місцеві активно діляться кадрами, які демонструють ситуацію у місті.

Про це пише 24 Канал.

Що відомо про атаку на Сочі?

Росіяни почали скаржитися на атаку незадовго до опівночі.

На опублікованих у мережі кадрах видно величезний клуб дим. Також у місті лунає сирена та гучні вибухи.

Ситуація у Сочі: дивіться відео

 

 

Російські телеграм-канали припускають, що міг бути атакований порт. 

На тлі атаки введено тимчасові обмеження на роботу аеропортів Сочі та Геленджика. 

Вибухи у Сочі: дивіться відео

 

 

Окрім того, стверджується, що невідомі дрони також атакують Краснодарський край та тимчасово окупований Крим.

Вибухи у Росії: останні новини

  • Дрони СБУ вразили Ухтинський НПЗ за 1750 кілометрів від України. Це новий рекорд дальності – 1750 кілометрів.

  • Під Волгоградом було уражено великий арсенал зберігання і модернізації ракетно-артилерійського озброєння. Через це навіть оголошували евакуацію селища Котлубань.

  • Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан зауважив 24 Каналу, що атаку здійснили ракетами. Згодом у Генштабі підтвердили, що летіли "Фламінго".