"Громкие звуки в небе": в Воронежской области серия взрывов, россияне насчитали 100 дронов
- В Воронежской области России ночью 17 августа прогремела серия взрывов.
- Сообщалось об исчезновении интернета и активности дронов.
- Тревогу объявили во многих регионах России, включая Московскую область.
Ночью 17 августа россияне "страдали" от взрывов. Под ударом была Воронежская область.
24 Канал
Что известно о взрывах в России ночью 17 августа?
Российские телеграм-каналы писали о целой серии взрывов – не менее шести – и работе ПВО. Дроны летали над Россошью, громко было в Борисоглебске Воронежской области.
Паблики оккупантов уже не знают, как называть взрывы. К "хлопкам" добавились "громкие звуки в небе". Но все чаще употребляют и слово "взрывы".
"Как рассказали очевидцы, было слышно по меньшей мере четыре взрыва над городом. Также видны вспышки и слышна стрельба. Очевидцы утверждают, что российская ПВО отрабатывает по украинским дронам. О последствиях на земле и пострадавших после атаки пока не сообщалось", – информировали россияне.
Борисоглебск в России: где этот город на карте
Губернатор Александр Гусев писал, что "ПВО наготове". Он призвал жителей сохранять спокойствие, не выходить на улицу и держаться подальше от окон.
Первое появление дронов зафиксировали около 00:30 в небе над Борисоглебском: местные видели БПЛА, которые низко летели, и слышали их жужжание. Уже к 00:40 прогремели не менее трех хлопков. С часу ночи похожие звуки начали отмечать и в Воронеже: в окрестностях города слышали не менее трех взрывов. Жители сообщают о работе ПВО,
– так драматично обрисовали события в России.
Взрывы в России 17 августа: смотрите видео
Список регионов России, где объявлена тревога ночью 17 августа, впечатляет.
Это:
- Волгоградская;
- Воронежская;
- Саратовская;
- Белгородская;
- Орловская;
- Рязанская;
- Московская;
- Владимирская;
- Нижегородская;
- Пензенская;
- Оренбургская;
- Самарская области;
- Республика Мордовия.
Показываем Воронеж и Россошь на карте России
Также взрывы прогремели над Лисками и Острогожским Воронежской области. По сообщениям местных, было по меньшей мере 10 взрывов.
Реакция россиян на взрывы
Перед тем взрывы в Воронеже были 10 августа. Тогда говорилось даже о проблемах с интернетом. А некоторые российские СМИ жаловались, что россияне гуляют и не спешат в укрытие.
В чате Воронежа и Россоши ночью 17 августа была похожая ситуация: кто-то писал, что "гул прямо над нами" и что пропадает интернет. Но эти сообщения затерялись среди других, ведь россияне ночью выясняли, что делать с мотоциклистами, которые громко ездят.
Впрочем, позже женщина спросила, тихо ли в городе, потому что "в области не очень". Она привела данные о 100 дронов на Воронежчине, но ее грубо оборвали. А некоторые добавили: работает не только сирена, но и ПВО.