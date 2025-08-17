Уночі 17 серпня росіяни "потерпали" від вибухів. Під ударом була Воронезька область.

Деталі зібрав 24 Канал.

Дивіться також Росія продовжує атакувати Україну: де зараз тривога

Що відомо про вибухи в Росії уночі 17 серпня?

Російські телеграм-канали писали про цілу серію вибухів – не менше шести – і роботу ППО. Дрони літали над Розсошшю, гучно було в Борисоглєбську Воронезької області.

Пабліки окупантів уже не знають, як називати вибухи. До "хлопків" додалися "гучні звуки в небі". Але дедалі частіше вживають і слово "вибухи".

"Як розповіли очевидці, було чути щонайменше чотири вибухи над містом. Також видно спалахи і чути стрілянину. Очевидці стверджують, що російська ППО відпрацьовує по українських дронах. Про наслідки на землі та постраждалих після атаки поки не повідомлялося", – інформували росіяни.

Борисоглєбськ у Росії: де це місто на карті

Губернатор Олександр Гусєв писав, що "ППО наготові". Він закликав жителів зберігати спокій, не виходити на вулицю і триматися подалі від вікон.

Першу появу дронів зафіксували близько 00:30 у небі над Борисоглєбськом: місцеві бачили БпЛА, які низько летіли, та чули їхнє дзижчання. Вже до 00:40 прогриміли не менше трьох хлопків. З першої години ночі схожі звуки почали відзначати і у Воронежі: на околицях міста чули не менше трьох вибухів. Жителі повідомляють про роботу ППО,

– так драматично змалювали події у Росії.

Вибухи у Росії 17 серпня: дивіться відео

Список регіонів Росії, де оголошено тривогу вночі 17 серпня, вражає.

Це:

Волгоградська;

Воронезька;

Саратовська;

Бєлгородська;

Орловська;

Рязанська;

Московська;

Володимирська;

Нижегородська;

Пензенська;

Оренбурзька;

Самарська області;

Республіка Мордовія.

Показуємо Воронеж і Розсош на карті Росії

Також вибухи пролунали над Лисками та Острогозьким Воронезької області. За повідомленнями місцевих, було щонайменше 10 вибухів.

Реакція росіян на вибухи

Перед тим вибухи у Воронежі були 10 серпня. Тоді мовилося навіть про проблеми з інтернетом. А деякі російські ЗМІ бідкалися, що росіяни гуляють і не спішать в укриття.

У чаті Воронежа та Розсоші вночі 17 серпня була схожа ситуація: хтось писав, що "гул просто над нами" і що пропадає інтернет. Але ці повідомлення загубилися з-поміж інших, адже росіяни вночі з'ясовували, що робити з мотоциклістами, які гучно їздять.

Втім, пізніше жінка запитала, чи тихо в місті, бо "в області не дуже". Вона навела дані про 100 дронів на Воронежчині, та її грубо обірвали. А дехто додав: працює не тільки сирена, але й ППО.