

Что известно о взрывах в России ночью 17 августа?

Российские телеграм-каналы писали о целой серии взрывов – не менее шести – и работе ПВО. Дроны летали над Россошью, громко было в Борисоглебске Воронежской области.

Паблики оккупантов уже не знают, как называть взрывы. К "хлопкам" добавились "громкие звуки в небе". Но все чаще употребляют и слово "взрывы".

"Как рассказали очевидцы, было слышно по меньшей мере четыре взрыва над городом. Также видны вспышки и слышна стрельба. Очевидцы утверждают, что российская ПВО отрабатывает по украинским дронам. О последствиях на земле и пострадавших после атаки пока не сообщалось", – информировали россияне.

Борисоглебск в России: где этот город на карте

Губернатор Александр Гусев писал, что "ПВО наготове". Он призвал жителей сохранять спокойствие, не выходить на улицу и держаться подальше от окон.

Первое появление дронов зафиксировали около 00:30 в небе над Борисоглебском: местные видели БПЛА, которые низко летели, и слышали их жужжание. Уже к 00:40 прогремели не менее трех хлопков. С часу ночи похожие звуки начали отмечать и в Воронеже: в окрестностях города слышали не менее трех взрывов. Жители сообщают о работе ПВО,

– так драматично обрисовали события в России.

Список регионов России, где объявлена тревога ночью 17 августа, впечатляет.

Это:

Волгоградская;

Воронежская;

Саратовская;

Белгородская;

Орловская;

Рязанская;

Московская;

Владимирская;

Нижегородская;

Пензенская;

Оренбургская;

Самарская области;

Республика Мордовия.

Показываем Воронеж и Россошь на карте России

Также взрывы прогремели над Лисками и Острогожским Воронежской области. По сообщениям местных, было по меньшей мере 10 взрывов.

Реакция россиян на взрывы

Перед тем взрывы в Воронеже были 10 августа. Тогда говорилось даже о проблемах с интернетом. А некоторые российские СМИ жаловались, что россияне гуляют и не спешат в укрытие.

В чате Воронежа и Россоши ночью 17 августа была похожая ситуация: кто-то писал, что "гул прямо над нами" и что пропадает интернет. Но эти сообщения затерялись среди других, ведь россияне ночью выясняли, что делать с мотоциклистами, которые громко ездят.

Впрочем, позже женщина спросила, тихо ли в городе, потому что "в области не очень". Она привела данные о 100 дронов на Воронежчине, но ее грубо оборвали. А некоторые добавили: работает не только сирена, но и ПВО.