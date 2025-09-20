Ночью 20 сентября сотни беспилотников атаковали Россию. В ряде регионов закрывались аэропорты.

Так, ночью жители Саратова и Энгельса жаловались на серию взрывов, вспышки в небе и пожар, передает 24 Канал.

Что известно об атаке БпЛА на Россию?

Утром минобороны России сообщило, что над 14 областями якобы было обезврежено 149 беспилотников на

40 – над Ростовской областью,

27 – над Саратовской областью,

18 – над Брянской областью,

15 – над Самарской областью.

12 – над оккупированным Крымом,

8 – над Волгоградской областью,

4 – над Белгородской областью,

2 – над Воронежской областью,

2 – над Калужской областью,

1 – над Курской областью,

1 – над Смоленской областью,

1 – над Нижегородской областью,

15 – над акваторией Черного моря,

3 – над акваторией Азовского моря.

Губернатор Ростовской области рассказал о массированной атаке на регион. По его словам дроны были перехвачены в нескольких районах. Последствия якобы зафиксированы только в Чертковском районе. На окраине села Осиково вспыхнула сухая трава, огонь оперативно потушили. На территории сельхозпредприятия разрушена часть стены складского помещения. Выбиты окна в двух частных домах. Нарушено электроснабжение.

Губернатор Саратовской области рассказал, что в результате атаки поврежден жилой дом, одна женщина пострадала. В двух многоквартирных домах частично выбило окна, повреждено несколько автомобилей.

Губернатор Волгоградской области заявил, что в Краснооктябрьском районе повреждено остекление котельной, в Красноармейском районе на пустыре ликвидировано возгорание сухой травы.

Губернатор Самарской области заявил, что под ударом находились "объекты топливно-энергетического комплекса". Также чиновник заявил, что якобы последствия атаки ликвидированы.

В ряде регионов закрывались аэропорты. Это аэропорты "Гумрак" (Волгоград), "Грабцево" (Калуга), "Донское" (Тамбов), "Гагарин" (Саратов), "Баратаевка" (Ульяновск), "Курумоч" (Самара). Утром ограничения на прием и выпуск самолетов были сняты.

Какие последствия атаки на Россию: данные от Генштаба