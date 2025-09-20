В ночь на 20 сентября дроны ЦСО "А" СБУ и ССО ВСУ поразили ряд нефтеперекачивающих станций нефтепровода "Куйбышев –Тихорецк". Они участвуют в экспорте нефти через порт Новороссийск.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственные источники в СБУ.

Так, в результате ночных ударов зафиксированы пожары на станциях "Зензеватка" (населенный пункт Зензеватка, Волгоградская область) и "Совхозная-2" (населенный пункт Прогресс, Самарская область), а также на линейно-производственной диспетчерской станции "Самара" (населенный пункт Просвет, Самарская область).

Последствия ночных ударов / Фото из сети

В результате атаки украинских беспилотников станции остановили работу и перекачку нефти.

СБУ продолжает свою успешную работу по внедрению дроновых санкций против российских НПЗ и нефтеперекачивающих станций. Именно эта инфраструктура приносит в бюджет России нефтедолларовые сверхприбыли, которые питают войну против Украины. Работа над перекрытием этих денежных потоков будет продолжаться и в дальнейшем, – отметил информированный источник в СБУ.

Какое влияние имеют удары по НПЗ?

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в интервью 24 Каналу рассказал, что после ударов Украины по объектам в России количество желающих завершить войну там действительно возросло, однако ключевые решения принимают в Москве, – а там изменений нет.

По мнению главы ЦПД, нужно пробить дыру в этой обороне, чтобы проблемы почувствовали в Москве и Петербурге. Из-за атак на НПЗ на оккупированных территориях и в некоторых областях России бушует дефицит топлива, но его не чувствуют жители богатых регионов. Кремль делает все, чтобы этого не допустить.

Так удары так же влияют на военную логистику, на количество доходов российского бюджета. А значит есть много положительных моментов от операции.

Что известно об ударах по НПЗ России?