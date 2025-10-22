Раздавались громкие взрывы и есть попадания: ВСУ успешно атаковали завод по производству боеприпасов и НПЗ
- Ночью 22 октября были поражены важные объекты оккупантов на территории России.
- Поражены завод по производству боеприпасов и нефтеперерабатывающий завод.
Ночью 22 октября Силы обороны поразили несколько стратегических объектов в России. В частности, ВСУ атаковали завод по производству боеприпасов и нефтеперерабатывающий завод.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Что известно о пораженных объектах в России?
В ночь на 22 октября Силы обороны поразили Саранский механический завод в республике Мордовия.
На территории предприятия были слышны звуки взрывов. В Генштабе отметили, что этот завод производит противопехотные инженерные боеприпасы и комплекты минирования, детонаторы к боеприпасам и узлы инициирования.
Также той ночью был поражен Махачкалинский нефтеперерабатывающий завод в республике Дагестан.
Зафиксировано попадание в одну из установок переработки на территории предприятия,
– говорится в сообщении.
Основным назначением предприятия является обеспечение горючим и его хранение в интересах морской базы Каспийского флота и заправка военных судов врага. Указывается, что ежегодный объем переработки составляет до 1 миллиона тонн.
Сейчас степень нанесенного ущерба в результате атаки уточняется.
Что предшествовало?
Примерно в 3 часа ночи 22 октября в окрестностях Саранска была слышна серия взрывов. После этого в Мордовии объявили тревогу из-за угрозы атаки дронов. Тогда очевидцы отмечали, что под атаку попал Саранский механический завод.
Той ночью дроны также атаковали российскую Махачкалу. Глава Республики Дагестан сообщал, что было атаковано местное предприятие.
Всего в минобороны России заявили, что якобы сбили 33 дрона:
- 8 – в Брянской области,
- по 4 – над Азовским морем, Ленинградской областью,
- по 3 – над оккупированным Крымом, Ростовской и Псковской областями и над Черным морем
- 2 – над Новгородской областью,
- по 1 – над Орловской, Тверской и Тульской областями.