Лунали гучні вибухи та є влучання: ЗСУ успішно атакували завод з виробництва боєприпасів та НПЗ

Вночі 22 жовтня Сили оборони уразили кілька стратегічних об'єктів в Росії. Зокрема, ЗСУ атакували завод з виробництва боєприпасів та нафтопереробний завод.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Що відомо про уражені об'єкти в Росії?

В ніч проти 22 жовтня Сили оборони уразили Саранський механічний завод у республіці Мордовія.

На території підприємства було чутно звуки вибухів. В Генштабі зазначили, що цей завод виготовляє протипіхотні інженерні боєприпаси та комплекти мінування, детонатори до боєприпасів та вузли ініціювання.

Також тої ночі було уражено Махачкалінський нафтопереробний завод у республіці Дагестан.

Зафіксовано влучання в одну з установок переробки на території підприємства,

– ідеться в повідомленні.

Основним призначенням підприємства є забезпечення пальним та його зберігання в інтересах морської бази Каспійського флоту та заправка військових суден ворога. Вказується, що щорічний об’єм переробки складає до 1 мільйона тонн.

Наразі ступінь завданих збитків внаслідок атаки уточнюється.

Що передувало?

Приблизно о 3 годині ночі 22 жовтня в околицях Саранська було чутно серію вибухів. Після цього в Мордовії оголосили тривогу через загрозу атаки дронів. Тоді очевидці зазначали, що під атаку потрапив Саранський механічний завод.

Тої ночі дрони також атакували російську Махачкалу. Голова Республіки Дагестан повідомляв, що було атаковане місцеве підприємство.

Загалом в міноборони Росії заявили, що нібито збили 33 дрони: