Дроны атаковали Мордовию и Дагестан: под ударами были нефтебаза и мехзавод
- В Мордовии и Дагестане произошли атаки дронов на нефтебазу и механический завод, в частности Саранский механический завод, входящий в российский оборонный комплекс.
- Российское Минобороны заявило, что сбило 33 украинских беспилотника в разных областях, включая Брянскую, Азовское море, Ленинградскую область, Крым, Ростовскую, Псковскую и Черное море.
В ночь на 22 октября в городе Саранск, что в Республике Мордовия, прогремели взрывы в результате атаки неизвестных беспилотников, целью был, вероятно, мехзавод. Громко было и в столице Дагестана Махачкале, где дроны поразили местное предприятие.
Саранский механический завод входит в список российских производителей вооружения и боеприпасов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.
Что известно об атаке БпЛА по Мордовии?
Как отмечают местные паблики, примерно в три часа ночи в окрестностях Саранска было слышно серию взрывов. После этого в Мордовии объявили тревогу из-за угрозы атаки дронов, а ряд каналов сообщил о якобы сбитии нескольких аппаратов.
Впоследствии в соцсетях появились видеозаписи, на которых видны вспышки и пламя после ударов. По утверждениям очевидцев, под атаку попал Саранский механический завод. Официальных подтверждений или комментариев российских властей на данный момент нет.
Геолокационные данные указывают на то, что как минимум один беспилотник вгадил по Саранскому мехзаводу.
Местные источники сообщают, что Саранский механический завод входит в перечень российских предприятий оборонного комплекса, которые изготавливают вооружение и боеприпасы.
Кроме того, предприятие выпускает задние велосипедные втулки типа "Торпедо", различные модели велосипедов – детские, подростковые, комнатные и дорожные, а также детские автомобили на педальном и аккумуляторном ходу и снегокаты. Завод также производит прямоточные клапаны для компрессоров и является единственным поставщиком этого вида продукции в России. Завод принадлежит корпорации "Ростех".
Дроны также атаковали российскую Махачкалу – столицу Дагестана. На видео попал момент прилета одного из дронов по зданию возле железной дороги. Глава Республики Дагестан сообщил, что было атаковано местное предприятие.
Также атаковано было, вероятно, Дагнефтепродукт.
В Минобороны России заявили, что якобы сбили 33 украинских БПЛА самолетного типа:
- 8 – в Брянской области
- по 4 – над Азовским морем, Ленинградской областью
- по 3 – над оккупированным Крымом, Ростовской и Псковской областями и над Черным морем
- 2 – над Новгородской областью
- по 1 – над Орловской, Тверской и Тульской областями
Политический консультант и военнослужащий Александр Антонюк заявлял в эфире 24 Канала, что Украина сейчас фокусируется на атаках на российские НПЗ для ослабления экономики и логистики страны-агрессора. Но впоследствии под ударами окажется и Москва.
В Смоленске вечером 21 октября произошел пожар на местной ТЭЦ после предупреждения об опасности дронов. Неизвестно, повлияло ли это на электроснабжение.
В тот же вечер в Брянской области России была атакована электроподстанция в городе Трубчевск с помощью дронов. Там вспыхнул сильный пожар.
Генштаб ВСУ также подтвердил, что украинские Storm Shadow атаковали Брянский химический завод. Предприятие расположено вблизи города Сельцо под Брянском и производит порох, взрывчатые вещества и компоненты для ракетного топлива, чтобы враг продолжал обстреливать наше государство.