Летело почти 140 дронов, взрывы слышали в более чем 10 регионах: в России заявили о массированной атаке

Ночь на 23 октября выдалась далеко неспокойной для России. Там жаловались на атаку сотни дронов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на минобороны страны-агрессора.

Что известно о взрывах в России?

В минобороны России отчитались о работе их "пе-ве-о". Там заявили, что в течение прошлой ночи якобы было "уничтожено и перехвачено" 139 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

56 – над территорией Белгородской области,

22 – над территорией Брянской области,

21 – над территорией Воронежской области,

14 – над территорией Рязанской области,

13 – над территорией Ростовской области,

4 – над территорией Республики Крым,

2 – над территорией Тамбовской области,

2 – над территорией Волгоградской области,

2 – над территорией Орловской области,

2 – над территорией Калужской области,

1 – над территорией Курской области.

Губернаторы этих областей один за другим стали заявлять об "успешной" работе их ПВО.

В то же время глава Рязанской области Павел Малков заявил, что вследствие падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По его словам, предварительно, пострадавших нет, оцениваются материальные убытки. На месте работают оперативные службы.

Губернатор Орловской области Кличков заявлял, что в течение ночи над регионом якобы было уничтожено 2 дрона. Он заявил, что повреждений и пострадавших нет, одновременно отметил, что на местах происшествия продолжается работа сотрудников МЧС и правоохранительных органов.

О работе оперативных и экстренных служб заявил и губернатор Брянской области. При этом также отметил об "успешной" работе ПВО. По его словам, прошлой ночью над территорией региона якобы было "обнаружено и уничтожено" 22 дрона.

