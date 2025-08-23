В ночь на субботу, 23 августа, серия взрывов прогремела в России. В частности, неспокойно было в Краснодарском крае.

Вероятно, его атаковали неизвестные беспилотники. Об этом сообщают телеграмм-каналы, передает 24 Канал.

Что известно о взрывах в России 23 августа?

Ночью серия взрывов прогремела в трех населенных пунктах Краснодарского края страны-агрессора: в городе Абинск, а также поселках Ильский и Афипский.

По предварительным данным, сработала система ПВО.

Местные жители жаловались на характерный для БпЛА звук и якобы насчитали около 10 взрывов. В автомобилях сработали сигнализации, а стены в домах "дрожали".

Обратите внимание! Сейчас официальной информации от российских властей о пострадавших и разрушениях нет.

Где находится Абинск: смотрите на карте

Атака на Афипский НПЗ 7 августа

К слову, в 3 километрах от поселка Афипский расположен один из основных в России нефтеперерабатывающий завод.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, это предприятие является важным логистическим центром поставки дизельного топлива и авиационного керосина для оккупационной армии.

Афипский НПЗ является не только промышленным объектом, но и важным элементом военной инфраструктуры России,

– сообщал он.

Накануне взрывы там прогремели в ночь на 7 августа. Боевое задание выполнили подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины. Пожар охватил технологическую установку по переработке газа и газового конденсата.