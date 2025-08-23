У Росії пролунала серія вибухів: ППО збивала невідомі дрони в Краснодарському краю
- У ніч на 23 серпня в трьох населених пунктах Краснодарського краю Росії пролунала серія вибухів.
- Ймовірно, йдеться про атаку невідомих безпілотників, спрацювала система ППО.
У ніч на суботу, 23 серпня, серія вибухів пролунала в Росії. Зокрема, неспокійно було в Краснодарському краю.
Ймовірно, його атакували невідомі безпілотники. Про це повідомляють телеграм-канали, передає 24 Канал.
Що відомо про вибухи в Росії 23 серпня?
Уночі серія вибухів пролунала в трьох населених пунктах Краснодарського краю країни-агресорки: у місті Абінськ, а також селищах Ільський та Афіпський.
За попередніми даними, спрацювала система ППО.
Місцеві жителі скаржилися на характерний для БпЛА звук і нібито нарахували близько 10 вибухів. В автомобілях спрацювали сигналізації, а стіни в будинках "тремтіли".
Зверніть увагу! Наразі офіційної інформації від російської влади про постраждалих і руйнування немає.
Де знаходиться Абінськ: дивіться на карті
Атака на Афіпський НПЗ 7 серпня
До слова, за 3 кілометри від селища Афіпський розташований один з основних у Росії нафтопереробний завод.
За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, це підприємство є важливим логістичним центром постачання дизельного пального та авіаційного гасу для окупаційної армії.
Афіпський НПЗ є не лише промисловим об'єктом, а й важливим елементом військової інфраструктури Росії,
– повідомляв він.
Напередодні вибухи там пролунали в ніч на 7 серпня. Бойове завдання виконали підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил безпілотних систем Збройних Сил України. Пожежа охопила технологічну установку з перероблення газу та газового конденсату.