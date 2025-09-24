В Туапсе вечером 24 сентября слышали взрывы и сирены. СМИ предположили, что под атаку мог попасть порт.

Подробности передает 24 Канал.

Что известно об атаке на Туапсе 24 сентября?

"Настоящее время" собрало детали произошедшего. Глава Туапсинского округа Краснодарского края Сергей Бойко призвал жителей Туапсе покинуть Центральную площадь и пляжи города.

Кое-где виден дым. Объявили об опасности атаки безэкипажными катерами (БЭКами), работала ПВО.

Россияне выложили ролик, где видно дым возле железной дороги. Едва ли не впервые на голос того, кто снимал, наложили фильтр.

Дым возле железной дороги в Туапсе: смотрите видео

Следует сказать, что железная дорога в этом городе как раз неподалеку порта.

Показываем Туапсе в Краснодарском крае на карте России

Издание Astra добавило: порт Туапсе атаковали морские дроны. Кроме взрывов и автоматных очередей местные сообщали об ограничении связи.

Тревога на пляже: смотрите видео из Туапсе

Ранее в этот день мэр Сочи заявлял, что эвакуация отдыхающих с пляжей – превентивная мера. Мол, Украина атакует приморские города.

Другие города России тоже атаковали