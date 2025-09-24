У Туапсе увечері 24 вересня чули вибухи та сирени. ЗМІ припустили, що під атаку міг потрапити порт.

Подробиці передає 24 Канал.

Що відомо про атаку на Туапсе 24 вересня?

"Настоящее время" зібрало деталі події. Глава Туапсинського округу Краснодарського краю Сергій Бойко закликав мешканців Туапсе залишити Центральну площу та пляжі міста.

Подекуди видно дим. Оголосили про небезпеку атаки безекіпажними катерами (БЕКами), працювала ППО.

Росіяни виклали ролик, де видно дим біля залізниці. Чи не вперше на голос того, хто знімав, наклали фільтр.

Дим біля залізниці в Туапсе: дивіться відео

Слід сказати, що залізниця в цьому місті саме неподалік порту.

Показуємо Туапсе у Краснодарському краї на карті Росії

Видання Astra додало: порт Туапсе атакували морські дрони. Окрім вибухів і автоматних черг місцеві повідомляли про обмеження зв'язку.

Тривога на пляжі: дивіться відео з Туапсе

Раніше цього дня мер Сочі заявляв, що евакуація відпочивальників з пляжів – превентивний захід. Мовляв, Україна атакує приморські міста.

Інші міста Росії теж атакували