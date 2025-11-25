В России –неспокойная ночь: в одном из городов ракета ПВО влетела в дом, момент попал на видео
- В Краснодарском крае России жаловались на атаку БпЛА.
- На видео попал момент, когда российская ракета ПВО попадает в дом.
Ночь на 25 ноября в России выдалась совершенно неспокойной. В частности, в одном из регионов звучали предупреждения о химической, радиационной и штормовой угрозах, а еще в одном работало "пе-ве-о" по своим же домам.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы.
Что известно о неспокойной ночи в России?
Российские города в Краснодарском крае провели неспокойную ночь. В частности, в Геленджике работает ппо по своим же домам. Там российская ракета ПВО влетела в жилой дом, о чем пишут местные. В сети также массово распространяют видео с кадрами "работы" российской "пе-ве-о".
Работает российская ПВО: смотрите видео
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика
Один из городов ожидал "сюрприз". Так, в Новороссийске вместо воздушной тревоги звучало предупреждение о химической, радиационной и штормовой угрозе. Предварительно, систему оповещения взломали хакеры.
Система оповещения, которая звучала вечером в Новороссийске: смотрите видео
Неспокойно было и в Таганроге. Там также жаловались на атаку. В пабликах пишут о прилете и делятся кадрами.
Взрывы в России: последние новости
Вечером 24 ноября в Московской области России было громко. В частности под массированной атакой оказался подмосковный Зеленоград.
Добавим, что в период между 1 и 3 часами ночи 24 ноября Кстово было под атакой дронов. В городе слышали по меньшей мере 10 взрывов. Также взрывы раздавались в Белгородской, Воронежской областях и Краснодарском крае.
Жители Сызрани Самарской области ночью 22 ноября сообщали о серии взрывов в районе местного нефтеперерабатывающего завода. По словам местных жителей, в небе прогремело несколько сильных ударов.