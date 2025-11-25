В России –неспокойная ночь: в одном из городов ракета ПВО влетела в дом, момент попал на видео

Ночь на 25 ноября в России выдалась совершенно неспокойной. В частности, в одном из регионов звучали предупреждения о химической, радиационной и штормовой угрозах, а еще в одном работало "пе-ве-о" по своим же домам.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы.

Смотрите также "Летит прямо на НПЗ": дроны ударили по Краснодарскому краю в России

Что известно о неспокойной ночи в России?

Российские города в Краснодарском крае провели неспокойную ночь. В частности, в Геленджике работает ппо по своим же домам. Там российская ракета ПВО влетела в жилой дом, о чем пишут местные. В сети также массово распространяют видео с кадрами "работы" российской "пе-ве-о".

Работает российская ПВО: смотрите видео

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика

Один из городов ожидал "сюрприз". Так, в Новороссийске вместо воздушной тревоги звучало предупреждение о химической, радиационной и штормовой угрозе. Предварительно, систему оповещения взломали хакеры.

Система оповещения, которая звучала вечером в Новороссийске: смотрите видео

Неспокойно было и в Таганроге. Там также жаловались на атаку. В пабликах пишут о прилете и делятся кадрами.

Взрывы в России: последние новости