Более 100 беспилотников атаковали Россию: под ударом оказались два важных НПЗ
- Более 100 дронов атаковали объекты в России, в частности два важных НПЗ, что повлекло пожары.
- Атака привела к уменьшению производства топлива на 4,7% и эвакуации жителей в Ростовской области.
- Минобороны России заявило о сбитии 102 украинских дронов, часть из которых над Черным морем.
В ночь на 28 августа дроны атаковали ряд объектов в России. Под ударами в частности оказались два важных НПЗ.
Атакованные НПЗ являются одними из крупнейших в стране. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-каналы.
Какие последствия атаки дронов на Россию?
В результате атаки дронов возникли пожары на двух крупнейших НПЗ России. Огонь бушует на территории Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области.
Справка: Новокуйбышевский НПЗ является одним из крупнейших в России и принадлежит "Роснефти". Его годовая мощность переработки составляет 8,3 миллиона тонн нефти. Среди его продуктов в частности авиационное топливо для Ту-22М3.
Пожар на Новокуйбышевском НПЗ
В Самарской области атакована также железнодорожная станция "Кряж". Было отменено 3 рейса, 10 – задерживаются.
Под удар попал и Афипский НПЗ в Краснодарском крае.
По словам руководителя СБС Роберта "Мадьяра" Бровди, "на 21% в течение двух недель августа похудела нефтеколонка оккупанта". Этой ночью производство топлива в России сократилось на 4,7%.
В Волгоградской области из-за падения обломков дронов произошел пожар в одном из технических зданий локомотивного депо в городе Петров Вал. Пожар уже потушили.
По словам пропагандистов, в селе Маньково-Калитвенское Ростовской области обломки БпЛА упали на крышу дома. Жителей из этого, а также из 50 близлежащих домов эвакуировали. Это всего 89 человек. 12 человек разместили в пункте временного размещения – сельском доме культуры.
В Геленджикском районе начался лесной пожар. Его уже тушат.
Временные ограничения вводили в аэропортах Самары и Волгограда.
Минобороны России заявило, что было сбито якобы 102 украинских БпЛА. Из них 22 – в акватории Черного моря.
Взрывы в России: последние новости
- В Ростове-на-Дону 27 августа прогремело несколько взрывов, повлекших пожар в жилой многоэтажке.
- В Рязанской области России произошел взрыв на магистральном нефтепроводе "Рязань – Москва", что привело к пожару и остановке транспортировки нефтепродуктов в Москву, сообщают источники 24 Канала.
- Произошла также атака по воинской части 108-го зенитно-ракетного полка и аэродрому "Балтимор" в Воронеже. Поражены радары 76Н6 и 30Н6, а также, вероятно, два Су-24.
- Возле Чукотки взорвался танкер теневого флота, пострадали двое членов экипажа.