В ночь на 28 августа дроны атаковали ряд объектов в России. Под ударами в частности оказались два важных НПЗ.

Атакованные НПЗ являются одними из крупнейших в стране. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-каналы.

Какие последствия атаки дронов на Россию?

В результате атаки дронов возникли пожары на двух крупнейших НПЗ России. Огонь бушует на территории Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области.

Справка: Новокуйбышевский НПЗ является одним из крупнейших в России и принадлежит "Роснефти". Его годовая мощность переработки составляет 8,3 миллиона тонн нефти. Среди его продуктов в частности авиационное топливо для Ту-22М3.

Пожар на Новокуйбышевском НПЗ

Дроны атаковали Новокуйбышевский НПЗ: смотрите видео

Масштабный пожар бушует на Новокуйбышевском НПЗ: смотрите видео

В Самарской области атакована также железнодорожная станция "Кряж". Было отменено 3 рейса, 10 – задерживаются.

Под удар попал и Афипский НПЗ в Краснодарском крае.

В России пылает Афипский НПЗ: смотрите видео

По словам руководителя СБС Роберта "Мадьяра" Бровди, "на 21% в течение двух недель августа похудела нефтеколонка оккупанта". Этой ночью производство топлива в России сократилось на 4,7%.

В Волгоградской области из-за падения обломков дронов произошел пожар в одном из технических зданий локомотивного депо в городе Петров Вал. Пожар уже потушили.

По словам пропагандистов, в селе Маньково-Калитвенское Ростовской области обломки БпЛА упали на крышу дома. Жителей из этого, а также из 50 близлежащих домов эвакуировали. Это всего 89 человек. 12 человек разместили в пункте временного размещения – сельском доме культуры.

В Геленджикском районе начался лесной пожар. Его уже тушат.

Временные ограничения вводили в аэропортах Самары и Волгограда.

Минобороны России заявило, что было сбито якобы 102 украинских БпЛА. Из них 22 – в акватории Черного моря.

Взрывы в России: последние новости