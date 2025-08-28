Понад 100 безпілотників атакували Росію: під ударом опинилися два важливі НПЗ
- Понад 100 дронів атакували об'єкти в Росії, зокрема два важливих НПЗ, що спричинило пожежі.
- Атака привела до зменшення виробництва пального на 4,7% та евакуації жителів у Ростовській області.
- Міноборони Росії заявило про збиття 102 українських дронів, частина з яких над Чорним морем.
В ніч на 28 серпня дрони атакували низку об'єктів у Росії. Під ударами зокрема опинилися два важливих НПЗ.
Атаковані НПЗ є одними з найбільших у країні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.
Які наслідки атаки дронів на Росію?
Внаслідок атаки дронів виникли пожежі на двох найбільших НПЗ Росії. Вогонь вирує на території Новокуйбишевського нафтопереробного заводу у Самарській області.
Довідка: Новокуйбишевський НПЗ є одним з найбільших у Росії і належить "Роснєфті". Його річна потужність переробки складає 8,3 мільйона тонн нафти. Серед його продуктів зокрема авіаційне паливо для Ту-22М3.
Пожежа на Новокуйбишевському НПЗ
Дрони атакували Новокуйбишевський НПЗ: дивіться відео
Масштабна пожежа вирує на Новокуйбишевському НПЗ: дивіться відео
У Самарській області атаковано також залізничну станцію "Кряж". Було скасовано 3 рейси, 10 – затримуються.
Під удар потрапив й Афіпський НПЗ у Краснодарському краю.
У Росії палає Афіпський НПЗ: дивіться відео
За словами керівника СБС Роберта "Мадяра" Бровді, "на 21% протягом двох тижнів серпня схудла нафтоколонка окупанта". Цієї ночі виробництво пального у Росії скоротилося на 4,7%.
У Волгоградській області через падіння уламків дронів сталася пожежа в одній з технічних будівель локомотичного депо в місті Петров Вал. Пожежу вже загасили.
За словами пропагандистів, у селі Маньково-Калітвєнскоє Ростовської області уламки БпЛА впали на дах будинку. Жителів з цього, а також з 50 прилеглих будинків евакуювали. Це усього 89 людей. 12 людей розмістили у пункті тимчасового розміщення – сільському домі культури.
В Геленджицькому районі почалася лісова пожежа. Її вже гасять.
Тимчасові обмеження вводили в аеропортах Самари та Волгограда.
Міноборони Росії заявило, що було збито нібито 102 українські БпЛА. З них 22 – в акваторії Чорного моря.
Вибухи у Росії: останні новини
- У Ростові-на-Дону 27 серпня пролунало кілька вибухів, що спричинили пожежу в житловій багатоповерхівці.
- У Рязанській області Росії стався вибух на магістральному нафтопроводі "Рязань – Москва", що призвело до пожежі та зупинки транспортування нафтопродуктів до Москви, повідомляють джерела 24 Каналу.
- Відбулася також атака по військовій частині 108-го зенітно-ракетного полку та аеродрому "Балтимор" у Воронежі. Уражено радари 76Н6 та 30Н6, а також, ймовірно, два Су-24.
- Біля Чукотки вибухнув танкер тіньового флоту, постраждали двоє членів екіпажу.