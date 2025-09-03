Ночью 3 сентября дроны атаковали железнодорожную инфраструктуру в Ростовской области. Со станции пришлось эвакуировать пассажиров и сотрудников, а более двух десятков поездов задерживаются.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

Какие последствия удара по железной дороге в Кутейниково?

Ночью, в промежуток между 00:00 и 01:40 была атакована тягловая подстанция на станции Кутейниково Ростовской области. В результате удара был обесточен электрифицированный участок железнодорожного сообщения. По словам Андрющенко, это уже 24 удар по объектам железной дороги врага с конца июля.

В итоге по состоянию на сейчас 26 поездов задержаны и идут с опозданием минимум на 4 часа,

– указал он.

При этом сами россияне заявляют, что людей со станции эвакуировали из-за "неразорвавшегося боеприпаса, ". Там отмечают, что никто не пострадал.

Где расположена станция Кутейниково / фото Петра Андрющенко

Официальный Ростов отчитался о 25 сбитых дронов во время ночной атаки.

Что известно об атаках на оккупантов?