24 Канал Новини України У Росії атаковано тяглову станцію: 26 поїздів затримуються на кілька годин
3 вересня, 09:54
У Росії атаковано тяглову станцію: 26 поїздів затримуються на кілька годин

Дмитро Усик
Основні тези
  • Вночі 3 вересня дрони атакували тяглову підстанцію на станції Кутейніково в Ростовській області, що призвело до затримки понад 26 поїздів на кілька годин.
  • Російські джерела повідомляють, що евакуація станції була проведена через "боєприпас, що не розірвався", при цьому ніхто не постраждав.
  • Офіційний Ростов повідомив про збиття 25 дронів під час нічної атаки.

Вночі 3 вересня дрони атакували залізничну інфраструктуру в Ростовській області. З станції довелося евакуювати пасажирів та співробітників, а більш як два десятки поїздів затримуються.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

Які наслідки удару по залізниці у Кутейніково?

Вночі, в проміжок між 00:00 та 01:40 було атаковано тяглову підстанцію на станції Кутейніково Ростовської області. Внаслідок удару було знеструмлено електрифіковану ділянку залізничного сполучення. За словами Андрющенка, це вже 24 удар по об'єктам залізниці ворога з кінця липня. 

В підсумку станом на зараз 26 потягів затримано та йдуть зі спізненням мінімум на 4 години, 
– вказав він.

При цьому самі росіяни заявляють, що людей зі станції евакуювали через "боєприпас, що не розірвався". Там зазначають, що ніхто не постраждав. 

Де розташована станція Кутейніково / фото Петра Андрющенка

Офіційний Ростов відзвітував про 25 збитих дронів під час нічної атаки. 

Що відомо про атаки на окупантів?

  • І ніч на 3 вересня не менше як 18 вибухів пролунало в Анапі, Краснодарський край, пише Петро Андрющенко. Офіційний Краснодар звітує про 20 збитих БПЛА. Наслідки уточнюються. Також фіксували роботу російської ППО над Брянською, Калузькою, Смоленською областями та окупованим Кримом.

  • За день до цього дрони також атакували Ростов. Завдяки "влучній" роботі російської ППО сталися загоряння у двох багатоповерхових житлових будинках. Росіяни, вже класично, відзвітували про збиття всіх дронів.

  • А ніч на 1 вересня у Краснодарському краї була уражена електропідстанція, пошкоджено будинки. Поблизу розташований Ільський НПЗ.