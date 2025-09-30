НПЗ в Волгограде снова был под прицелом дронов: где еще ночью взрывалось в России
- Волгоград подвергся массированной атаке дронов, которые пытались сбивать над местным нефтеперерабатывающим заводом.
- Тревога звучала еще в нескольких областях России и Крыма; из-за этого закрывали ряд аэропортов и Крымский мост.
Волгоград в ночь на 30 сентября был под массированной атакой "добрых" дронов. Там работала российская "певео".
Всего этой ночью она якобы "перехватила" и "уничтожила" более 80 БпЛА. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское минобороны.
Что известно об атаке на Россию 30 сентября?
Так, ночью телеграмм-канал Shot сообщал о стрельбе "певео" по дронам в Волгограде. Местные слышали по меньшей мере 5 – 7 взрывов, а в небе видели вспышки.
Дроны сбивали над Красноармейским районом, где расположен нефтеперерабатывающий завод. Туда когда-то уже несколько раз наведывались беспилотники.
Губернатор области Андрей Бочаров заявил о "массированной атаке БпЛА", которую якобы отбили.
Были падения обломков, из-за чего вспыхнула сухая растительность. В одном из районов было нарушено электроснабжение 3 населенных пунктов.
"По предварительной информации, повреждений зданий и пострадавших нет", – уверял Бочаров.
Тревога этой ночью звучала также в Ивановской, Владимирской и Нижегородской областях.
Из-за атаки свою работу прекращал ряд российских аэропортов, в частности в Волгограде, Краснодаре, Ставрополе.
В дополнение в Краснодарском крае даже объявляли угрозу ракетного удара.
Российская "певео" пыталась также работать в Тарасовском, Миллеровском, Каменском, Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области. Были пожары. Традиционно "никто не пострадал".
Тревожились этой ночью и в оккупированном Крыму, где около 3 ночи на полчаса закрывали Крымский мост.
В общем российское минобороны уверяет о "сбитии" 81 БпЛА:
️ 26 над Воронежской областью,
️ 25 над Белгородской,
️ 12 над Ростовской,
11 над Курской,
️ 7 над территорией Волгоградской.
Последние атаки на Россию
ВСУ атаковали 4 ракетами завод "Электродеталь" в Брянской области. Там изготавливают продукцию для оккупантов. На заводе возник пожар. Там вспыхнул пожар. Украинским ракетам удалось преодолеть более 240 километров.