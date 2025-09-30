Волгоград у ніч на 30 вересня був під масованою атакою "добрих" дронів. Там працювала російська "певео".

Загалом цієї ночі вона нібито "перехопила" та "знищила" понад 80 БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російське міноборони.

Дивіться також Бєлгородщина без світла та води: військовий пояснив мету таких ударів

Що відомо про атаку на Росію 30 вересня?

Так, вночі телеграм-канал Shot повідомляв про стрілянину "певео" по дронах у Волгограді. Місцеві чули щонайменше 5 – 7 вибухів, а у небі бачили спалахи.

Дрони збивали над Червоноармійським районом, де розташований нафтопереробний завод. Туди колись уже декілька разів навідувалися безпілотники.

Губернатор області Андрій Бочаров заявив про "масовану атаку БпЛА", яку нібито відбили.

Були падіння уламків, через що спалахнула суха рослинність. В одному із районів було порушено електропостачання 3 населених пунктів.

"За попередньою інформацією, пошкоджень будівель та постраждалих немає", – запевняв Бочаров.

Тривога цієї ночі лунала також в Іванівській, Владимирській та Нижегородській областях.

Через атаку свою роботу припиняла низка російських аеропортів, зокрема у Волгограді, Краснодарі, Ставрополі.

На додачу у Краснодарському краї навіть оголошували загрозу ракетного удару.

Російська "певео" намагалася також працювати у Тарасівському, Міллерівському, Кам'янському, Чортківському та Шолохівському районах Ростовської області. Були пожежі. Традиційно "ніхто не постраждав".

Тривожилися цієї ночі й в окупованому Криму, де близько 3 ночі на пів години закривали Кримський міст.

Загалом російське міноборони запевняє про "збиття" 81 БпЛА:

️ 26 над Воронезькою областю,

️ 25 над Бєлгородською,

️ 12 над Ростовською,

️ 11 над Курською,

️ 7 над територією Волгоградською.

Останні атаки на Росію

ЗСУ атакували 4 ракетами завод "Електродеталь" у Брянській області. Там виготовляють продукцію для окупантів. На заводі виникла пожежа. Там спалахнула пожежа. Українським ракетам вдалося подолати понад 240 кілометрів.