Россияне жалуются на атаку БПЛА: прогремели взрывы на оккупированной Донетчине и в России
- В ночь на 30 ноября россияне сообщили об атаке беспилотников, взрывы прогремели на оккупированной Донетчине и в России.
- Из-за взрывов в Краснодарском крае ограничили работу аэропортов в Краснодаре и Геленджике.
В ночь на 30 ноября россияне заявили об атаке беспилотников. Взрывы прогремели на территории России, а также на временно оккупированной части Донецкой области.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы. В сети также опубликовали кадры со взрывами.
К теме Были взрывы и пожары: поражен завод в России, что ремонтирует самолеты Ту-95, Афипский НПЗ и не только
Что известно о взрывах в Донецкой области и в России?
Поздно вечером 29 ноября россияне начали объявлять тревогу из-за атаки неизвестных дронов. Так, сначала появились сообщения о взрывах на временно оккупированной части Донецкой области.
Как пишут в сети, взрывы прогремели во временно оккупированных Дебальцево, Авдеевке и в ряде других населенных пунктов. По информации телеграм-каналов, в Донецкой области под ударами оказались железная дорога и железнодорожные узлы.
Момент взрыва в Донецкой области / Фото из соцсетей
Также на взрывы жалуются и на территории страны-агрессора. Так, БПЛА атаковали Краснодарский край. Взрывы прогремели в пригороде Краснодара и Анапы.
Местные жители жалуются, что уже прозвучало не менее 5-7 взрывов. По их словам, они были настолько сильными, что "даже стены содрогались".
Тревога в Краснодарском крае: смотрите видео
РосСМИ сообщают, что из-за тревоги уже приостановили работу некоторые аэропорты. В частности, ограничения на полеты ввели в аэропортах Краснодара и Геленджика.
Удары по России: последние новости
В ночь на 29 ноября дроны успешно атаковали нефтетерминал в Новороссийске. В результате атаки порт остановил работу. В России уже заявили, что атака на нефтетерминал является "нарушением международного права", ведь это якобы "гражданский объект".
Также морские дроны СБУ Sea Baby успешно поразили в Черном море два подсанкционных нефтетанкера Kairos и Virat, принадлежащие "теневому флоту" России. Атака произошла, когда суда направлялись из Турции в Россию.
Всего в ночь на 29 ноября россияне жаловались на атаку более 100 БПЛА. Традиционно оккупанты заявляли об "успешной работе ПВО", впрочем, на Афипском НПЗ почему-то вспыхнул пожар.