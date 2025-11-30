Росіяни бідкаються на атаку БпЛА: прогриміли сильні вибухи на окупованій Донеччині та в Росії
- У ніч проти 30 листопада росіяни повідомили про атаку безпілотників, вибухи пролунали на окупованій Донеччині та в Росії.
- Через вибухи в Краснодарському краї обмежили роботу аеропортів у Краснодарі та Геленджику.
У ніч проти 30 листопада росіяни заявили про атаку безпілотників. Вибухи пролунали на території Росії, а також на тимчасово окупованій частині Донеччини.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали. У мережі також опублікували кадри з вибухами.
Що відомо про вибухи на Донеччині у Росії?
Пізно ввечері 29 листопада росіяни почали оголошувати тривогу через атаку невідомих дронів. Так, спершу зʼявилися повідомлення про вибухи на тимчасово окупованій частині Донецької області.
Як пишуть у мережі, вибухи пролунали у тимчасово окупованих Дебальцевому, Авдіївці та в низці інших населених пунктів. За інформацією телеграм-каналів, на Донеччині під ударами опинилися залізниця та залізничні вузли.
Момент вибуху на Донеччині / Фото з соцмереж
Також на вибухи бідкаються і на території країни-агресорки. Так, БпЛА атакували Краснодарський край. Вибухи пролунали у передмісті Краснодара та Анапи.
Місцеві жителі бідкаються, що вже пролунало щонайменше 5-7 вибухів. За їхніми словами, вони були настільки сильними, що "аж стіни здригалися".
Тривога у Краснодарському краї: дивіться відео
РосЗМІ повідомляють, що через тривогу вже призупинили роботу деякі аеропорти. Зокрема, обмеження на польоти ввели у аеропортах Краснодара та Геленджика.
Удари по Росії: останні новини
У ніч на 29 листопада дрони успішно атакували нафтотермінал у Новоросійську. Унаслідок атаки порт зупинив роботу. У Росії вже заявили, що атака на нафтотермінал є "порушенням міжнародного права", адже це нібито "цивільний обʼєкт".
Також морські дрони СБУ Sea Baby успішно уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери Kairos і Virat, що належать "тіньовому флоту" Росії. Атака сталася, коли судна прямували з Туреччини до Росії.
Загалом у ніч проти 29 листопада росіяни бідкалися на атаку понад 100 БпЛА. Традиційно окупанти заявляли про "успішну роботу ППО", втім, на Афіпському НПЗ чомусь спалахнула пожежа.