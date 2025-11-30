Росіяни бідкаються на атаку БпЛА: прогриміли сильні вибухи на окупованій Донеччині та в Росії

У ніч проти 30 листопада росіяни заявили про атаку безпілотників. Вибухи пролунали на території Росії, а також на тимчасово окупованій частині Донеччини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали. У мережі також опублікували кадри з вибухами.

Що відомо про вибухи на Донеччині у Росії?

Пізно ввечері 29 листопада росіяни почали оголошувати тривогу через атаку невідомих дронів. Так, спершу зʼявилися повідомлення про вибухи на тимчасово окупованій частині Донецької області.

Як пишуть у мережі, вибухи пролунали у тимчасово окупованих Дебальцевому, Авдіївці та в низці інших населених пунктів. За інформацією телеграм-каналів, на Донеччині під ударами опинилися залізниця та залізничні вузли.



Момент вибуху на Донеччині / Фото з соцмереж

Також на вибухи бідкаються і на території країни-агресорки. Так, БпЛА атакували Краснодарський край. Вибухи пролунали у передмісті Краснодара та Анапи.

Місцеві жителі бідкаються, що вже пролунало щонайменше 5-7 вибухів. За їхніми словами, вони були настільки сильними, що "аж стіни здригалися".

Тривога у Краснодарському краї: дивіться відео

РосЗМІ повідомляють, що через тривогу вже призупинили роботу деякі аеропорти. Зокрема, обмеження на польоти ввели у аеропортах Краснодара та Геленджика.

Удари по Росії: останні новини