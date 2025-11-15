Взрывы в России, атака на Одессу и Днепр: хронология 1361 дня войны
Враг продолжает обстрелы украинских городов и давление на фронте. Защитники мужественно держат оборону, а отечественные дроны делают "хлопок" на территории агрессора.
О главных событиях 15 ноября 2025 года, ход боевых действий, последствия российских обстрелов, военные преступления оккупантов, международную политическую ситуацию, рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Военный обозреватель назвал 2 причины, почему стоит удерживать Покровск
Ночью дроны атаковали НПЗ в Рязани. В городе слышали более 10 взрывов и видели пожар. Украина готовит к подписанию соглашение по авиации с Францией для усиления обороноспособности страны. Северные европейские страны и балтийские государства способствуют Украине, предоставляя дополнительных 500 миллионов долларов в программу PURL. Россия планирует до конца 2025 года изготовить не менее 120 тысяч КАБов, в том числе 500 дальнобойных бомб, а также 70 тысяч беспилотников, из которых 30 тысяч – копии "Шахедов". Сейчас Россия использует в среднем 200 – 250 КАБов в день, а 30 ударных беспилотников могут атаковать одну цель. Ночью дроны атаковали Запорожье, Днепр и Одессу. В городах вспыхнули пожары.
Потери оккупантов на 15 ноября
Взрывы в России
Ночью дроны атаковали НПЗ в Рязани. В городе слышали более 10 взрывов и видели пожар.
Украина готовит к подписанию соглашение по авиации с Францией для усиления обороноспособности страны. Северные европейские страны и балтийские государства способствуют Украине, предоставляя дополнительных 500 миллионов долларов в программу PURL.
Россия планирует до конца 2025 года изготовить не менее 120 тысяч КАБов, в том числе 500 дальнобойных бомб, а также 70 тысяч беспилотников, из которых 30 тысяч – копии "Шахедов". Сейчас Россия использует в среднем 200 – 250 КАБов в день, а 30 ударных беспилотников могут атаковать одну цель.
Ночью дроны атаковали Запорожье, Днепр и Одессу. В городах вспыхнули пожары.