Вибухи у Росії, атака на Одесу та Дніпро: хронологія 1361 дня війни
Ворог продовжує обстріли українських міст і тиск на фронті. Захисники мужньо тримають оборону, а вітчизняні дрони робити "бавовну" на території агресора.
Про головні події 15 листопада 2025 року, перебіг бойових дій, наслідки російських обстрілів, воєнні злочини окупантів, міжнародну політичну ситуацію, розповідає 24 Канал.
Втрати окупантів на 15 листопада
Вибухи у Росії
Уночі дрони атакували НПЗ у Рязані. У місті чули понад 10 вибухів та бачили пожежу.
Україна готує до підписання угоду щодо авіації з Францією для посилення обороноздатності країни. Північні європейські країни та балтійські держави сприяють Україні, надаючи додаткових 500 мільйонів доларів у програму PURL.
Росія планує до кінця 2025 року виготовити щонайменше 120 тисяч КАБів, зокрема 500 далекобійних бомб, а також 70 тисяч безпілотників, з яких 30 тисяч – копії "Шахедів". Зараз Росія використовує в середньому 200 – 250 КАБів на день, а 30 ударних безпілотників можуть атакувати одну ціль.
Уночі дрони атакували Запоріжжя, Дніпро та Одесу. У містах спалахнули пожежі.