Про головні події 15 листопада 2025 року, перебіг бойових дій, наслідки російських обстрілів, воєнні злочини окупантів, міжнародну політичну ситуацію, розповідає 24 Канал.
ЗСУ ліквідували ще тисячу окупантів, 6 танків, 19 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, 1 РЗСВ та 2 засоби ППО. Уночі дрони атакували НПЗ у Рязані. У місті чули понад 10 вибухів та бачили пожежу. Україна готує до підписання угоду щодо авіації з Францією для посилення обороноздатності країни. Північні європейські країни та балтійські держави сприяють Україні, надаючи додаткових 500 мільйонів доларів у програму PURL. Росія планує до кінця 2025 року виготовити щонайменше 120 тисяч КАБів, зокрема 500 далекобійних бомб, а також 70 тисяч безпілотників, з яких 30 тисяч – копії "Шахедів". Зараз Росія використовує в середньому 200 – 250 КАБів на день, а 30 ударних безпілотників можуть атакувати одну ціль. Уночі дрони атакували Запоріжжя, Дніпро та Одесу. У містах спалахнули пожежі.
Втрати окупантів на 15 листопада
Вибухи у Росії
