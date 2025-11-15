О главных событиях 15 ноября 2025 года, ход боевых действий, последствия российских обстрелов, военные преступления оккупантов, международную политическую ситуацию, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Военный обозреватель назвал 2 причины, почему стоит удерживать Покровск

06:42, 15 ноября

Потери оккупантов на 15 ноября

ВСУ ликвидировали еще тысячу оккупантов, 6 танков, 19 боевых бронированных машин, 20 артиллерийских систем, 1 РЗСВ и 2 средства ПВО.

06:42, 15 ноября

Взрывы в России

Ночью дроны атаковали НПЗ в Рязани. В городе слышали более 10 взрывов и видели пожар.

06:41, 15 ноября

Украина готовит к подписанию соглашение по авиации с Францией для усиления обороноспособности страны. Северные европейские страны и балтийские государства способствуют Украине, предоставляя дополнительных 500 миллионов долларов в программу PURL.

06:40, 15 ноября

Россия планирует до конца 2025 года изготовить не менее 120 тысяч КАБов, в том числе 500 дальнобойных бомб, а также 70 тысяч беспилотников, из которых 30 тысяч – копии "Шахедов". Сейчас Россия использует в среднем 200 – 250 КАБов в день, а 30 ударных беспилотников могут атаковать одну цель.

06:39, 15 ноября

Ночью дроны атаковали Запорожье, Днепр и Одессу. В городах вспыхнули пожары.