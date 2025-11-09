Укр Рус
9 ноября, 13:15
После неспокойной ночи в Воронеже снова прогремели взрывы: уже есть первые видео

София Рожик
Основные тезисы
  • В Воронеже жители сообщали о взрывах около 13 часов дня по местному времени.
  • Российские телеграм-каналы утверждают об уничтожении БпЛА, а местные жители публикуют видео с задымлением.

В российском Воронеже в ночь на 9 ноября было неспокойно. Тревожиться регион продолжил и днем.

После обеда там слышали новые взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Что известно о взрывах в Воронеже?

Около 13 часов дня по местному времени жители Воронежа начали сообщать о взрывах.

Воздушная тревога в Воронеже: смотрите видео

Российские телеграмм-каналы утверждают, что "певео" якобы на подлете к Воронежу "уничтожила БпЛА". К слову, из-за работы российской ПВО в Украине объявляли воздушную тревогу.

Традиционно в сообщениях российских СМИ говорится, что ни пострадавших, ни разрушений нет.

Между тем местные публикуют видео, на котором видно задымление после атаки.

Последствия прилета по Воронежу: смотрите видео

Атака на Воронеж: смотрите видео

Что известно о ночной атаке на Воронеж?

  • Ночью в Воронеже прогремело несколько взрывов. Местные говорят, что прилетело по ТЭЦ. После этого появились проблемы с электроснабжением.

  • Отмечается, что эта ТЭЦ является крупнейшим поставщиком тепла в городе; от нее зависимы 4 района и более тысячи предприятий, в частности завод "Воронежсинтезкаучук".

  • Впоследствии в сети предположили, что по объекту могли прилететь 3 ракеты.