После неспокойной ночи в Воронеже снова прогремели взрывы: уже есть первые видео
- В Воронеже жители сообщали о взрывах около 13 часов дня по местному времени.
- Российские телеграм-каналы утверждают об уничтожении БпЛА, а местные жители публикуют видео с задымлением.
В российском Воронеже в ночь на 9 ноября было неспокойно. Тревожиться регион продолжил и днем.
После обеда там слышали новые взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Что известно о взрывах в Воронеже?
Около 13 часов дня по местному времени жители Воронежа начали сообщать о взрывах.
Российские телеграмм-каналы утверждают, что "певео" якобы на подлете к Воронежу "уничтожила БпЛА". К слову, из-за работы российской ПВО в Украине объявляли воздушную тревогу.
Традиционно в сообщениях российских СМИ говорится, что ни пострадавших, ни разрушений нет.
Между тем местные публикуют видео, на котором видно задымление после атаки.
Что известно о ночной атаке на Воронеж?
Ночью в Воронеже прогремело несколько взрывов. Местные говорят, что прилетело по ТЭЦ. После этого появились проблемы с электроснабжением.
Отмечается, что эта ТЭЦ является крупнейшим поставщиком тепла в городе; от нее зависимы 4 района и более тысячи предприятий, в частности завод "Воронежсинтезкаучук".
Впоследствии в сети предположили, что по объекту могли прилететь 3 ракеты.