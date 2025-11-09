Укр Рус
24 Канал Новини світу Після неспокійної ночі у Воронежі знову пролунали вибухи: уже є перші відео
9 листопада, 13:15
2

Після неспокійної ночі у Воронежі знову пролунали вибухи: уже є перші відео

Софія Рожик
Основні тези
  • У Воронежі мешканці повідомляли про вибухи близько 13 години дня за місцевим часом.
  • Російські телеграм-канали стверджують про знищення БпЛА, а місцеві жителі публікують відео з задимленням.

У російському Воронежі у ніч на 9 листопада було неспокійно. Тривожитися регіон продовжив й удень.

По обіді там чули нові вибухи. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Дивіться також Неспокійна ніч у Казані: після вибухів спалахнула пожежа на хімзаводі 

Що відомо про вибухи у Воронежі?

Близько 13 години дня за місцевим часом мешканці Воронежа почали повідомляти про вибухи. 

Повітряна тривога у Воронежі: дивіться відео

Російські телеграм-канали стверджують, що "певео" нібито на підльоті до Воронежа "знищила БпЛА". До слова, через роботу російської ППО в Україні оголошували повітряну тривогу.

Традиційно у повідомленнях російських ЗМІ йдеться, що ані постраждалих, ані руйнувань немає.

Тим часом місцеві публікують відео, на якому видно задимлення після атаки.

Наслідки прильоту по Воронежу: дивіться відео

Атака на Воронеж: дивіться відео

Що відомо про нічну атаку на Воронеж?

  • Вночі у Воронежі пролунало декілька вибухів. Місцеві кажуть, що прилетіло по ТЕЦ. Після цього з'явилися проблеми з електропостачанням.

  • Зазначається, що ця ТЕЦ є найбільшим постачальником тепла в місті; від неї залежні 4 райони та понад тисячу підприємств, зокрема завод "Воронежсинтезкаучук".

  • Згодом у мережі припустили, що по об'єкту могли прилетіти 3 ракети.