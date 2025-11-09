Після неспокійної ночі у Воронежі знову пролунали вибухи: уже є перші відео
- У Воронежі мешканці повідомляли про вибухи близько 13 години дня за місцевим часом.
- Російські телеграм-канали стверджують про знищення БпЛА, а місцеві жителі публікують відео з задимленням.
У російському Воронежі у ніч на 9 листопада було неспокійно. Тривожитися регіон продовжив й удень.
По обіді там чули нові вибухи. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
Що відомо про вибухи у Воронежі?
Близько 13 години дня за місцевим часом мешканці Воронежа почали повідомляти про вибухи.
Повітряна тривога у Воронежі: дивіться відео
Російські телеграм-канали стверджують, що "певео" нібито на підльоті до Воронежа "знищила БпЛА". До слова, через роботу російської ППО в Україні оголошували повітряну тривогу.
Традиційно у повідомленнях російських ЗМІ йдеться, що ані постраждалих, ані руйнувань немає.
Тим часом місцеві публікують відео, на якому видно задимлення після атаки.
Наслідки прильоту по Воронежу: дивіться відео
Атака на Воронеж: дивіться відео
Що відомо про нічну атаку на Воронеж?
Вночі у Воронежі пролунало декілька вибухів. Місцеві кажуть, що прилетіло по ТЕЦ. Після цього з'явилися проблеми з електропостачанням.
Зазначається, що ця ТЕЦ є найбільшим постачальником тепла в місті; від неї залежні 4 райони та понад тисячу підприємств, зокрема завод "Воронежсинтезкаучук".
Згодом у мережі припустили, що по об'єкту могли прилетіти 3 ракети.