Топ 3 в России: под атакой дронов оказался крупный химический завод "Ставролен"

В России под атакой оказался химический завод "Ставролен" в Буденновске Ставропольского края. Это один из основных в России производителей полиэтилена и полипропилена.

Предприятие входило в тройку крупнейших в России по объему реализованной продукции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

Смотрите также Под угрозой даже самые защищенные объекты Москвы, – майор ВСУ оценил состояние российской ПВО

Что известно об атаке на завод "Ставролен"?

В ночь на 29 октября жители Буденновска слышали взрывы. Очевидцы снимали видео ударов БпЛА, комментируя, что атакован некий "завод".

Анализ видеоматериалов позволил прийти к выводу, что атакован был завод "Ставролен".

"Ставролен" – химический и нефтехимический завод в Буденновске, входящий в группу "Лукойл". Это предприятие является одним из основных в России производителей полиэтилена и полипропилена. В 2021 году завод занял третье место в России по объему реализованной продукции.

За год завод производит 340 тысяч тонн этилена, 319 тысяч тонн полиэтилена и 113 тысяч тонн полипропилена. Эти материалы используются в производстве труб, пленок, изоляции для кабелей, лакокрасочных материалов.

Глава региона заявил, что атака "существенного ущерба не нанесла". Жертв и пострадавших официально нет.

Дроны атакуют завод "Ставролен": смотрите видео (внимание, присутствует ругань!)

Пожар на химзаводе "Ставролен": смотрите видео

Под атакой дронов также могли оказаться Марийский НПЗ и "НС-Ойл"