Топ 3 в России: под атакой дронов оказался крупный химический завод "Ставролен"
- В России под атакой дронов оказался химический завод "Ставролен" в Буденновске, основной производитель полиэтилена и полипропилена.
- Глава региона сообщил, что атака не нанесла существенного ущерба, жертв и пострадавших нет.
В России под атакой оказался химический завод "Ставролен" в Буденновске Ставропольского края. Это один из основных в России производителей полиэтилена и полипропилена.
Предприятие входило в тройку крупнейших в России по объему реализованной продукции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.
Что известно об атаке на завод "Ставролен"?
В ночь на 29 октября жители Буденновска слышали взрывы. Очевидцы снимали видео ударов БпЛА, комментируя, что атакован некий "завод".
Анализ видеоматериалов позволил прийти к выводу, что атакован был завод "Ставролен".
"Ставролен" – химический и нефтехимический завод в Буденновске, входящий в группу "Лукойл". Это предприятие является одним из основных в России производителей полиэтилена и полипропилена. В 2021 году завод занял третье место в России по объему реализованной продукции.
За год завод производит 340 тысяч тонн этилена, 319 тысяч тонн полиэтилена и 113 тысяч тонн полипропилена. Эти материалы используются в производстве труб, пленок, изоляции для кабелей, лакокрасочных материалов.
Глава региона заявил, что атака "существенного ущерба не нанесла". Жертв и пострадавших официально нет.
Дроны атакуют завод "Ставролен": смотрите видео (внимание, присутствует ругань!)
Пожар на химзаводе "Ставролен": смотрите видео
Под атакой дронов также могли оказаться Марийский НПЗ и "НС-Ойл"
В России горит Марийский НПЗ в селе Табашино, который расположен в 1000 километрах от границы Украины.
Он способен перерабатывать более 1,6 миллиона тонн нефти в год и является одним из крупнейших предприятий республики. Более 70% внешнеэкономического оборота Марий Эл приходится на этот НПЗ.
В Ульяновской области России на нефтеперерабатывающем заводе "НС-Ойл" произошло от 5 до 8 взрывов, вероятно, вызванных атакой дронов. Российские телеграмм-каналы писали, что якобы их ПВО работала по "украинским дронам". Местные также отмечали о вспышках и звуках мотора в небе.