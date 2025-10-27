Начальник отдела международного военного сотрудничества КС ТрО, майор Тарас Березовец в эфире 24 Канала объяснил, почему россияне пропустили украинские дроны в Москву. Также он предположил, каким образом они попытаются усилить ПВО, защищающую столицу России.

Как россияне используют украинское ноу-хау?

Березовец отметил, что Россия всегда уделяла особое внимание защите именно Москвы.

Поэтому то, что украинские дроны залетают на территорию российской столицы свидетельствует о том, насколько ухудшилась ситуация с прикрытием неба вообще в России. Если под угрозой даже самые защищенные объекты Москвы, которые россияне не могут прикрыть, это означает, что ситуация у них очень печальная,

– считает майор.

Также украинские дроны улучшили свои способности, по его мнению, несмотря на то, что российская ПВО пытается любыми средствами уничтожить ее. Прежде всего речь идет о системах "Панцирь-С1", которыми россияне защищают небо над Москвой, и комплексы С-300, С-400.

"Однако оккупанты начали применять украинское ноу-хау, хотя они всегда кричат, что являются изобретателями всего и весь мир у них ворует идеи. Но мы увидели мобильную огневую группу вблизи Кремля на известном пикапе. Единственное, что там стоял не Browning, а российский "Печенег", который по своим характеристикам уступает аналогичным образцам, что имеются на вооружении ВСУ", – подчеркнул начальник отдела международного военного сотрудничества КС ТрО.

Какие проблемы с российской ПВО?

В то же время после атаки на Москву россияне могут усилить ее защиту дополнительными системами ПВО.

Если им потребуется это сделать, то где-то ПВО придется ослабить. Потому что на сегодня россияне не способны производить такое количество систем противовоздушной обороны, чтобы компенсировать средства ПВО, которые регулярно уничтожаются или имеют определенные технические проблемы,

– подчеркнул он.

Поэтому усиливая небо над Москвой, по его словам, им придется снимать эти средства с боевого дежурства в других местах. Прежде всего россияне перекрывают Москву, а также линию боестолкновения на фронте – именно там находится значительное количество средств ПВО, которые регулярно уничтожаются нашими подразделениями.

В то же время российская ПВО не очень активно, по мнению майора, эволюционирует, и многие страны вообще отказалась от российских систем.

Турция в свое время закупила у России комплексы С-400, что вызвало скандал в отношениях с США. Пентагон даже отказал Турции в продаже сверхсовременных американских истребителей F-35.

Однако позже стало известно, что два дивизиона С-400, которые приобрела армия Турции, не выполняют своей задачи, и они были сняты с боевого дежурства. Россияне обрадовались и захотели откупить их обратно. Однако, по его словам, Турция официально отказала без всяких объяснений.

Это показывает, что у россиян действительно очень плохая ситуация. Они не способны производить даже собственные системы, которые называют сверхсовременными, прежде всего С-400,

– подчеркнул Тарас Березовец.

Уже не говоря, добавил он, о том, чтобы сделать более эффективные средства, которые бы отвечали современным реалиям войны.

