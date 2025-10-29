Топ 3 у Росії: під атакою дронів опинився великий хімічний завод "Ставролен"

У Росії під атакою опинився хімічний завод "Ставролен" в Буденновську Ставропольського краю. Це один з основних в Росії виробників поліетилену та поліпропілену.

Підприємство входило до трійки найбільших у Росії на об'ємом реалізованої продукції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Astra .

Що відомо про атаку на завод "Ставролен"?

В ніч на 29 жовтня жителі Буденновська чули вибухи. Очевидці знімали відео ударів БпЛА, коментуючи, що атаковано якийсь "завод".

Аналіз відеоматеріалів дозволив дійти висновку, що атаковано було завод "Ставролен".

"Ставролен" – хімічний та нафтохімічний завод у Буденновську, що входить до групи "Лукойл". Це підприємство є одним з основних у Росії виробників поліетилену та поліпропілену. У 2021 році завод зайняв третє місце у Росії за об'ємом реалізованої продукції.

За рік завод виробляє 340 тисяч тонн етилену, 319 тисяч тонн поліетилену і 113 тисяч тонн поліпропілену. Ці матеріали використовуються у виробництві труб, плівок, ізоляції для кабелів, лакофарбувальних матеріалів.

Голова регіону заявив, що атака "суттєвої шкоди не завдала". Жертв і постраждалих офіційно немає.

Під атакою дронів також могли опинитися Марійський НПЗ та "НС-Ойл"