Под ударом могли быть два НПЗ: дроны атаковали Самарскую область России
- Ночью 2 января беспилотники атаковали Самарскую область России, в частности город Новокуйбышевск.
- Под ударом могли быть два нефтеперерабатывающих завода, Новокуйбышевский и Куйбышевский, в небе было слышно более 10 взрывов.
Ночью 2 января беспилотники ударили по Самарской области России. Силы ПВО работали по целям, под ударом могли быть НПЗ.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мониторинговый ресурс Exilenova+.
Что известно о взрывах в Самарской области России?
Ночью 2 января Серия взрывов прогремела в небе над городом Новокуйбышевск в Самарской области, в одном из районов заметили пожар. Силы ПВО работали по целям.
Местные говорят, что они проснулись около 01:30 всего было слышно более 10 мощных взрывов. Также очевидцы сообщают о ярких вспышках в небе и возгорании в одном из районов.
Мониторы отмечают, что под атакой могли быть два НПЗ: Новокуйбышевский и Куйбышевский.
Какие потери понесет Россия на войне с Украиной?
В Генштабе ВСУ сообщили, что в 2025 году Россия потеряла 418 170 военных, 1 816 танков и 3 806 боевых бронированных машин. Российские оккупанты также потеряли десятки тысяч артсистем, сотни РСЗО, средства ПВО и самолеты.
К слову, украинские дроны атаковали Ильский НПЗ и установку подготовки нефти "Альметьевская", вызвав пожары. Это первые подобные атаки в 2026 году.