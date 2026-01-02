Укр Рус
2 січня, 02:46
Під ударом могли бути два НПЗ: дрони атакували Самарську область Росії

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • Уночі 2 січня безпілотники атакували Самарську область Росії, зокрема місто Новокуйбишевськ.
  • Під ударом могли бути два нафтопереробні заводи, Новокуйбишевський та Куйбишевський, у небі було чутно понад 10 вибухів.

Уночі 2 січня безпілотники вдарили по Самарській області Росії. Сили ППО працювали по цілях, під ударом могли бути НПЗ.

Про це пише 24 Канал із посиланням на моніторинговий ресурс Exilenova+.

Що відомо про вибухи у Самарській області Росії?

Уночі 2 січня Серія вибухів прогриміла в небі над містом Новокуйбишевськ в Самарській області, в одному з районів помітили пожежу. Сили ППО працювали по цілях.

Місцеві кажуть, що вони прокинулися близько 01:30 всього було чутно понад 10 потужних вибухів. Також очевидці повідомляють про яскраві спалахи в небі й загоряння в одному з районів.

Місцеві показали перші кадри атаки: дивіться відео Exilenova+

 

Монітори зазначають, що під атакою могли бути два НПЗ: Новокуйбишевський та Куйбишевський.

