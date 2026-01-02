Під ударом могли бути два НПЗ: дрони атакували Самарську область Росії
- Уночі 2 січня безпілотники атакували Самарську область Росії, зокрема місто Новокуйбишевськ.
- Під ударом могли бути два нафтопереробні заводи, Новокуйбишевський та Куйбишевський, у небі було чутно понад 10 вибухів.
Уночі 2 січня безпілотники вдарили по Самарській області Росії. Сили ППО працювали по цілях, під ударом могли бути НПЗ.
Про це пише 24 Канал із посиланням на моніторинговий ресурс Exilenova+.
Що відомо про вибухи у Самарській області Росії?
Уночі 2 січня Серія вибухів прогриміла в небі над містом Новокуйбишевськ в Самарській області, в одному з районів помітили пожежу. Сили ППО працювали по цілях.
Місцеві кажуть, що вони прокинулися близько 01:30 всього було чутно понад 10 потужних вибухів. Також очевидці повідомляють про яскраві спалахи в небі й загоряння в одному з районів.
Місцеві показали перші кадри атаки: дивіться відео Exilenova+
Монітори зазначають, що під атакою могли бути два НПЗ: Новокуйбишевський та Куйбишевський.
Яких втрат зазнає Росія на війні з Україною?
У Генштабі ЗСУ повідомили, що у 2025 році Росія втратила 418 170 військових, 1 816 танків та 3 806 бойових броньованих машин. Російські окупанти також втратили десятки тисяч артсистем, сотні РСЗВ, засоби ППО та літаки.
До слова, українські дрони атакували Ільський НПЗ та установку підготовки нафти "Альметьевская", спричинивши пожежі. Це перші подібні атаки у 2026 році.