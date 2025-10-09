Генштаб подтвердил поражение Коробковского газоперерабатывающего завода в Волгоградской области
- Силы обороны Украины ударили по Волгоградской области России, поразив Коробковский ГПЗ и ЛПДС "Ефимовка".
- Коробковский НПЗ является одним из крупнейших ГПЗ в России с мощностью 450 миллионов метров кубических в год, а ЛПДС "Ефимовка" обслуживает магистральные линии с пропускной способностью 50 миллионов тонн в год.
В Генштабе заявили, что в ночь на 9 октября Силы обороны Украины ударили по Волгоградской области России. Поражены Коробковский ГПЗ и линейно-производственная диспетчерская станция "Ефимовка".
Коробковский НПЗ является одним из крупнейших ГПЗ в России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Какие цели поразили Силы обороны в Волгоградской области России?
Силы обороны Украины атаковали Коробковский ГПЗ и линейно-производственную диспетчерскую станцию "Ефимовка" в Волгоградской области России.
Коробковский газоперерабатывающий завод в Котово – один из крупнейших заводов первичной переработки природного газа и попутного нефтяного газа на юге России. Его проектная мощность составляет 450 миллионов метров кубических природного и попутного газа в год и 186 тысяч тонн широкой фракции легких углеводородов в год.
ЛПДС "Ефимовка" – станция, обслуживающая несколько магистральных линий по транспортировке нефти и нефтепродуктов региона. Ее пропускная способность достигает 50 миллионов тонн в год.
На территории предприятий фиксировали взрывы и пожары. Последствия уточняются.
Что известно о взрывах в Волгоградской области этой ночью?
После атаки БпЛА произошел пожар на Коробковском ГПЗ. Местные власти заявляли об атаке, повреждении здания котельной и возгорании на объектах топливно-энергетического комплекса.
Впоследствии появились спутниковые снимки NASA firms, которые подтвердили пожар на Коробковском ГПЗ в Котово.
Горела также линейная производственно-диспетчерская станция "Ефимовка" в 8 километрах от Котово. Она входит в состав Волгоградского районного нефтепроводного управления акционерного общества "Транснефть-Приволжье".