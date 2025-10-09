У Генштабі заявили, що в ніч на 9 жовтня Сили оборони України вдарили по Волгоградській області Росії. Уражено Коробковський ГПЗ та лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Єфімовка".

Коробковський НПЗ є одним з найбільших ГПЗ у Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Які цілі вразили Сили оборони у Волгоградській області Росії?

Сили оборони України атакували Коробковський ГПЗ та лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Єфімовка" у Волгоградській області Росії.

Коробковський газопереробний завод у Котово – один з найбільших заводів первинної переробки природного газу та супутнього нафтового газу на півдні Росії. Цого проєктна потужність складає 450 мільйонів метрів кубічних природного і попутного газу на рік та 186 тисяч тонн широкої фракції легких вуглеводнів на рік.

ЛВДС "Єфімовка" – станція, що обслуговує кілька магістральних ліній з транспортування нафти і нафтопродуктів регіону. Її пропускна здатність сягає 50 мільйонів тонн на рік.

На території підприємств фіксували вибухи та пожежі. Наслідки уточнюються.

Що відомо про вибухи у Волгоградській області цієї ночі?