Сложная операция, – полковник запаса рассказал, что атаковали дроны в Крыму
- Силы обороны Украины проводят сложные операции на территории России. Недавно был успешный удар по аэродрому Саки в Крыму.
- Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал об особенностях этой операции.
Силы обороны Украины продолжают проводить комплексные атаки на военные объекты врага. Видно, что эти удары планируют профессионалы.
Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив недавно атаку по Саратовскому НПЗ и ряд успешных ударов по временно оккупированному Крыму. Украине удается системно давить на врага.
Чем особенна атака в ночь на 28 ноября?
Как отметил Свитан, не зря Силы обороны атаковали именно Саратовский НПЗ. Он расположен не так далеко от аэродрома "Энгельс-2", где расположена стратегическая авиация врага, с помощью которой запускают ракеты по Украине. Также туда недавно переместили ряд тактической авиации – Су-34, Су-35.
Для нас важно добраться до специальной инженерной службы, которая обслуживает ракеты. Также к складам горюче-смазочных материалов, топливо к которым поставляют именно с Саратовского НПЗ. Это была комплексная атака,
– отметил Свитан.
Не менее важным был удар по аэродрому "Саки", где удалось уничтожить ряд различных объектов. В частности там выбили ряд объектов ПВО, ангар с беспилотниками "Форпост" и "Орион", командно-диспетчерский пункт и т.д.
Сложность этой операции продемонстрировала, что их начали выполнять толковые авиационные специалисты. Сначала был удар по теплоэлетростанции, которая питает оборудование на аэродроме. Затем добрались до ПВО, а уже дальше ударили по месту хранения беспилотников. Это хорошо подготовленная операция,
– сказал Свитан.
Взрывы в России: кратко
- На днях агенты движения "Атеш" провели диверсию в тылу России. На железной дороге в Брянске удалось уничтожить электровоз врага.
- Также в ночь на 29 ноября Силы обороны ударили по ряду объектов на территории России. В частности под атаку попал Афипский НПЗ.
- Кроме этого, известно об очередной атаке по авиаремонтному заводу ТАНТК имени Бериева. Там возник пожар в цехе по ремонту самолетов Ту-95.