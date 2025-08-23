В России раздавались взрывы в ночь на 23 августа. В городе Петров Вал вспыхнул пожар в районе железнодорожной станции.

Детали собрал 24 Канал.

Смотрите также С Днем Флага "поздравляют" тревогой: "Шахеды" направлялись на Киев

Что известно о взрывах в России ночью 23 августа?

Губернатор Волгоградской области заявил о массированной атаке на регион. По его словам, в результате взрывов "горела трава" и якобы пострадали люди. Работала ПВО.

Позже российское минобороны сообщило, что ПВО якобы уничтожила ночью 7 БПЛА, из них 4 – над Ростовской областью, 2 – над Волгоградской и 1 – над Кубанью.

В городе Петров Вал в Камышинском районе Волгоградской области после атаки БПЛА возник пожар в районе местной железнодорожной станции, сообщили местные жители. В окнах жилых домов выбиты стекла,

– информировала Astra.

Последствия удара по российской железной дороге 23 августа: смотрите видео

Станция Петров Вал расположена напротив ювелирного магазина "Алмаз".

В магазине напротив железнодорожной станции выбиты стекла: смотрите видео (осторожно, ругань!)

Выбиты стекла и в магазине "Пятерочка" – это тоже попало на видео. Россияне с руганью решают, насколько безопасно сейчас останавливаться там. Мол, "у***ло прямо возле нас".

Кадры из района станции Петров Вал: смотрите видео (осторожно, ругань!)

Телеграм-канал "Крымский ветер" объяснил важность объекта: "Петров Вал – узловая железнодорожная станция Волгоградского региона Приволжской железной дороги. На станции расположено локомотивное депо Петров Вал. Количество путей станции – 18".

Показываем станцию Петров Вал в Волгоградской области на карте России

Если брать по прямой, то оттуда до оккупированной Луганщины – около 400 километров.

Интересно, что накануне в Волгограде трижды вводили ограничения на полеты самолетов. А еще в России ночью были взрывы в Краснодарском крае – в городе Абинск, а также поселках Ильский и Афипский.