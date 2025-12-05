Взрывы в России, встреча украинцев в США: хронология 1381 дня войны
В пятницу, 5 декабря, начался 1381 день войны. Силы обороны имеют успехи в дальних поражениях, в то же время россияне пытаются продвигаться на фронте.
Что происходит в 1381 день войны, какие заявления украинских и европейских политиков, как продвигаются мирные переговоры – читайте в онлайн-хронологии 24 Канала.
Какие главные события 5 декабря?
Барт де Вевер требует: В Майами завершилась встреча украинской и американской делегаций, говорят источники Суспильного. Никаких деталей пока нет. С кем встречались украинцы, пока не обнародуют.
В Бельгии озвучили 3 требования для использования замороженных российских активов
Умеров завершил встречу с американцами
Ночные удары по России
