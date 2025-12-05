Вибухи в Росії, зустріч українців у США: хронологія 1381 дня війни

У п'ятницю, 5 грудня, розпочався 1381 день війни. Сили оборони мають успіхи у дальніх ураженнях, водночас росіяни намагаються просуватися на фронті.

Що відбувається у 1381 день війни, які заяви українських і європейських політиків, як просуваються мирні переговори – читайте в онлайн-хронології 24 Каналу.

Дивіться також У більшості регіонів діятимуть графіки: яка ситуація зі світлом в Україні 5 грудня

Які головні події 5 грудня?