5 грудня, 06:27
Вибухи в Росії, зустріч українців у США: хронологія 1381 дня війни

Ірина Чеботнікова

У п'ятницю, 5 грудня, розпочався 1381 день війни. Сили оборони мають успіхи у дальніх ураженнях, водночас росіяни намагаються просуватися на фронті.

Що відбувається у 1381 день війни, які заяви українських і європейських політиків, як просуваються мирні переговори – читайте в онлайн-хронології 24 Каналу.

Які головні події 5 грудня?

 

06:30, 05 грудня

У Бельгії озвучили 3 вимоги для використання заморожених російських активів

Барт де Вевер вимагає:

  • гарантії повинні з першого ж дня покривати всі потенційні фінансові зобов'язання;
  • забезпечити ліквідність та захист від ризиків;
  • справедливо розподілити витрати (всі держави-члени, які володіють російськими активами, повинні брати участь у цій операції).
06:20, 05 грудня

Умєров завершив зустріч з американцями

У Маямі завершилася зустріч української та американської делегацій, кажуть джерела Суспільного.

Жодних деталей поки нема. З ким зустрічалися українці, поки не оприлюднюють.

06:00, 05 грудня

Нічні удари по Росії

  • Було атаковано Темрюкський порт у Краснодарському краї.
  • Також горів Сизранський НПЗ.
  • Росіяни твердять, що за ніч над різними регіонами збили 41 дрон.