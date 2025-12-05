Що відбувається у 1381 день війни, які заяви українських і європейських політиків, як просуваються мирні переговори – читайте в онлайн-хронології 24 Каналу.
Дивіться також У більшості регіонів діятимуть графіки: яка ситуація зі світлом в Україні 5 грудня
Які головні події 5 грудня?
Барт де Вевер вимагає: У Маямі завершилася зустріч української та американської делегацій, кажуть джерела Суспільного. Жодних деталей поки нема. З ким зустрічалися українці, поки не оприлюднюють.
У Бельгії озвучили 3 вимоги для використання заморожених російських активів
Умєров завершив зустріч з американцями
Нічні удари по Росії
Барт де Вевер вимагає:
У Маямі завершилася зустріч української та американської делегацій, кажуть джерела Суспільного.
Жодних деталей поки нема. З ким зустрічалися українці, поки не оприлюднюють.